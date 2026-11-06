Кушнер розкрив деталі великої угоди: що готує команда Трампа для України

Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів подробиці масштабної угоди, яку Вашингтон готує не лише для України, а й для Європи. За його словами, це буде домовленість, «від якої всі будуть у захваті».

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

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За його словами, США працюють над завершенням війни і створенням умов для тривалого миру. Він заявив, що Європа та Росія вже понад 30 років намагаються вибудувати стабільну систему безпеки, але «наслідки війни значно ускладнюють цей процес». Водночас Кушнер наголосив, що така система необхідна для досягнення тривалого миру.

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«Наша мета — розробити практичні механізми, які враховуватимуть занепокоєння щодо безпеки всіх сторін, зменшать ризик майбутніх конфліктів та створять більш стабільне й передбачуване безпекове середовище», — наголосив він.

П’ять цілей США у створенні нової системи безпеки:

постійні консультації з питань безпеки;

надійний зв’язок на випадок криз, щоб запобігати загостренню конфліктів;

більша прозорість у військовій сфері;

взаємні кроки, щоб знизити ризики ескалації;

довгострокова безпека й стабільність у Європі.

«Будь-які домовленості повинні повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та право кожної нації на самостійне ухвалення рішень. Кожна країна зберігатиме повноваження щодо власної безпеки та альянсів, і жодна країна не матиме права вето щодо суверенних рішень іншої країни», — наголошує посланець США.

З його слів, НАТО залишиться основою колективної оборони Європи. Кушнер також повідомив, що США продовжать консультації з Україною, НАТО і ЄС, щоб врахувати всі позиції, а також будуть залучати до мирних переговорів Росію.

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Переговори в Абу-Дабі

Кушнер зауважив, що вже наступного тижня в Абу-Дабі відбудуться перші від лютого 2026-го тристоронні мирні переговори України, Росії та США.

Представник Трампа наголосив, якщо вони дадуть результат, то американці планують перейти до ширшого формату з безпосередньою участю європейців.

«Це складна, детальна робота. Простих рішень не існує. Але можливість допомогти припинити цю руйнівну війну і закласти основу для більш мирної, безпечної Європи для майбутніх поколінь робить це завдання вартим того, щоб його виконати», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив про підготовку «масштабної угоди» щодо безпеки — вона стосуватиметься не лише України, а й Європи загалом. З його слів, «це буде велика, чудова угода», від якої «усі будуть у захваті».

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