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Кушнер розкрив, про що говорили з Путіним за зачиненими дверима: одна тема стосувалася майбутнього України
Американська команда провела тривалі зустрічі з українською та російською сторонами, а окрему увагу приділила майбутнім гарантіям безпеки для України та всього регіону.
У переговорах щодо завершення війни в Україні довелося досягти значного прогресу.
Про це заявив представник США Джаред Кушнер розповів, коментуючи результати дипломатичних контактів.
Він зазначив, що переговори в Абу-Дабі тривали багато годин протягом двох днів. Зустрічі відбувалися вночі та вранці, до і після основних раундів обговорень. Після цього американська делегація вирушила до Латвії, а звідти — до Москви, де провела тривалу зустріч із Путіним.
«Ми провели багато-багато годин в Абу-Дабі протягом обох днів: зустрічалися вночі та вранці, до і після основних переговорів. Потім пізно ввечері ми вирушили звідти, прилетіли до Латвії, а з Латвії — до Москви, де провели багато часу. Це була дуже детальна та продуктивна зустріч із президентом Путіним», — розповів Кушнер.
За його словами, одним із головних напрямків обговорень стали гарантії безпеки після завершення війни. Йдеться не лише про захист України, а й про безпекову ситуацію в усьому регіоні, щоб не допустити повторення російської агресії в майбутньому.
«І, звичайно, однією з головних тем була повоєнна безпека України та, власне, всього регіону. Потрібно переконатися, що після цієї війни подібне більше не повториться. Ми дуже детально обговорювали це з президентом Зеленським, а генерал Гринкевич очолив цю роботу. І я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу», — наголосив він.
Кушнер додав, що консультації з цього питання продовжаться. Американська сторона планує підтримувати постійний зв’язок з учасниками переговорного процесу та сподівається на подальше просування найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та очільник СЗР Рустем Умєров на аеродромі поблизу Дубліна провели переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Ми раніше інформували, що американський спецпосланець Стів Віткофф за підсумками зустрічі з Путіним у Москві заявив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні.