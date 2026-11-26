Джаред Кушнер / © Associated Press

Реклама

Зять президента США Дональда Трампа та його спеціальний посланець Джаред Кушнер назвав російського диктатора Володимира Путіна «історичною постаттю» та «гросмейстером політики».

Про це Кушнер заявив в інтерв’ю генеральному директору німецького медіаконцерну Axel Springer Матіасу Дьопфнеру для його подкасту MD Meets.

Реклама

Так він охарактеризував очільника Кремля після тристоронніх мирних переговорів за посередництва США.

Реклама

«Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь — ні, але він, безперечно, гросмейстер політики. Він — історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми розмовляємо, він багато записує, а потім дуже чітко доносить свою позицію. Цілком очевидно, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції. На мою думку та на думку Стіва Віткоффа, він не просто прагне миру — він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче перевірити, чи є спосіб почати все спочатку», — сказав він.

Заяви Кушнера про Україну — останні новини

Напередодні Кушнер заявив, що переговори між Україною та Росією нібито сповільнилися через дії Києва та його вимоги щодо гарантій безпеки. Водночас на запитання про те, чи справді Путін прагне завершити війну, спецпосланець Трампа відповів ствердно. Проте він зауважив, що ключова проблема полягає в умовах, на яких сторони готові домовлятися.

Також Кушнер стверджує, що Вашингтон продовжує надавати Києву необхідну допомогу, зокрема й ділиться оперативними даними, а курс президента Дональда Трампа полягає у підтримці України.







Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів