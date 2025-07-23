Кушнірук вважає дії Гетьманцева і Железняка прикладом фіскального тиску на бізнес

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«Те, що відбувається сьогодні з податковою системою в Україні — це результат системної роботи людей, які плутають боротьбу з тінню з війною проти бізнесу», — написав Кушнірук у Facebook.

За його словами, провал податкової амністії, внаслідок якої замість очікуваних мільярдів було залучено лише 300 млн грн, свідчить про відсутність довіри до держави з боку підприємців. Як приклад фіскального тиску він також навів блокування податкових накладних на суму 44 млрд грн, що паралізує діяльність сотень тисяч легальних компаній.

«Блокування ПДВ-накладних — це ще одна ілюстрація того, як боротьба з “фіктивом” обернулась проти легального бізнесу. Сотні тисяч компаній не можуть працювати, зате ДПС звітує про нову “ефективність”», — зазначив економіст.

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На його думку, запропоновані моделі на кшталт «клубу білого бізнесу» або обов’язкового інвестування в ОВДП через податкові інструменти є неконституційними та небезпечними.

Кушнірук також розкритикував політику щодо ФОПів, яка, за його словами, призвела до масового згортання підприємництва.

«Це не податкова реформа, а свідома ліквідація малого бізнесу», — підкреслив він.

Економіст вважає, що в умовах, коли політики «з фіскальним ухилом» використовують державні інституції як інструмент тиску, не варто очікувати ні інвестицій, ні економічного зростання.

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«Я щиро чекаю на той момент, коли українське суспільство і політична система визнають очевидне: ці люди несуть системну шкоду державі, економіці та свободі. І будуть відсторонені від ухвалення рішень, які щодня душать український бізнес», — резюмував Кушнірук.