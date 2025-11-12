"Квартал 95" зробив заяву через скандал із Міндічем: подробиці

Квартал 95 / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Студія «Квартал 95» опинилася в центрі уваги через одного зі своїх співвласників. Компанія зробила офіційну заяву, в якій відмежувалася від скандальних подій із Тимуром Міндічем.

Про це вони написали на офіційній сторінці.

Студія опублікувала офіційну позицію у відповідь на те, що один зі співвласників «опинився у центрі уваги».

Реклама

«Квартал 95» наголосив, що ці події жодним чином не пов’язані з роботою студії, її контентом чи командою. За їхніми словами, співвласник має лише юридичний зв’язок з компанією, але не бере участі в її операційній діяльності.

Також у заяві підкреслюється, що він «не впливає на контент або рішення команди».

Компанія нагадала, що «Квартал 95» — це, перш за все, бренд і велика команда з понад 20-річною історією, яка займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту.

«У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У зв’язку з цим студія звернулася з проханням «не використовувати бренд „Квартал 95“ у спекулятивних чи політизованих контекстах».

Наприкінці заяви команда запевнила, що продовжує свою діяльність попри скандал.

«Головне залишається незмінним: Студія працює в Україні, працює над проєктами, підтримує й допомагає Силам оборони України. Ми продовжуємо працювати — для глядачів, для країни, для життя», — підсумували в «Кварталі 95».

Тимур Міндіч - подробиці скандалу

Нагадаємо, 10 листопада «Українська правда» повідомила про обшуки НАБУ у Міндіча та про його втечу з України за кілька годин до слідчих дій.

Реклама

НАБУ своєю чергою поінформувало про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики під назвою «Мідас». Причетні до цієї корупції вибудували масштабну схему впливу на державні стратегічні підприємства, зокрема на «Енергоатом».

НАБУ опублікувало частину аудіозаписів, що стосуються цієї справи. На них звучать голоси фігурантів під псевдонімами «Тенор», «Рокет» та «Карлсон». За словами нардепа Ярослава Железняка, «Карлсон» — це Міндіч.

Саме «Карлсон», за даними детективів НАБУ, є керівником злочинної організації. Він контролював роботу так званої «пральні» для відмивання незаконно отриманих коштів. «Карлсон» керував фінансовими потоками з помешкання на вул. Грушевського у Києві та координував вплив на посадовців центральних органів влади. Його діяльність стосувалася вирішення питань у власних інтересах, зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.