Квартири, машини, гроші: що отримає держава після конфіскації майна проросійських партій (фото)

Суд заборонив 16 проросійських партій в Україні. Згідно з рішенням, усе майно, кошти та інші активи цих партій конфіскуються на користь держави.

Йдеться про десятки об'єктів нерухомого майна та автомобілів.

Що саме може отримати держава, коли рішення судів набудуть чинності, дослідив Рух "ЧЕСНО".

Там зауважили, що що частина партій наразі оскаржують свою заборону, тому не все згадане в тексті майно гарантовано перейде у власність держави.

Офіси та квартири

Нерухомістю здебільшого володіють партії, зареєстровані у 90-х роках. Часто це невелика за площеюнерухомість, але цінна завдяки розташуванню.

Наприклад, від 2004 року Прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко є власницею офісу на Хрещатику в Києві загальною площею 73 м². Цей офіс політсила придбала за 250 тис. грн (або 47 тис. дол., згідно із курсом валют у день покупки). У партійній звітності вказано, що балансова ціна приміщення – всього 213 тис. грн. Зрозуміло, що це застаріла оцінка, а от реальна вартість офісу може сягати принаймні кількох мільйонів гривень.

скриншот з мапи

Соціалістична партія України має чотири об’єкти нерухомого майна, але всі вони розташовані не в столиці. Так, одна із квартир розташована у старому будинку за адресою Котляревського, 20 у Чернівцях. Загальна площа двокімнатної квартири становить 89,5 м².

Озвучена представниками Мін’юсту оціночна вартість квартири становить близько 15 тис. грн. Водночас за даними місцевих медіа, 2021 року середня вартість 1 м² на вторинному ринку Чернівців становила близько 20 тис. грн. Тож вартість чернівецької квартири СПУ може становити 1,8 млн грн.

Квартира належить Чернівецькій обласній організації СПУ

У Миколаєві СПУ має квартиру на майже 70 м² по вулиці Спаській, 14. Застаріла оцінка свідчить, що квартиракоштує 21 тис. грн. Проте ціна на сайтах нерухомості показують, що вартісь квартир такої площі – від 30 до 70 тис. дол.

Миколаївський офіс СПУ в багатоповерхівці по центру фото

У Сумах СПУ володіє нежитловим приміщенням на 89 м² поруч із обласною радою (вул. Соборна, 19). Зважаючи на вартість іншої нерухомості, таке приміщення в обласному центрі може коштувати принаймні кілька десятків тисяч доларів.

Сумське приміщення СПУ в чотириповерховому будинку по центру зображення (будинок, який на вигляд має три поверхи)

У Луганську СПУ володіє вбудованим приміщенням (Героїв ВОВ, 4а) площею 50 м². Зауважимо, що повноціннепередавання цього об’єкта на користь держави відбудеться вже після деокупації міста.

Автори матеріалу звернули увагу, що за версією СБУ, викладеною в рішенні про заборону СПУ, Ілля Кива захопив владу в політсилі, аби заволодіти її нерухомістю. Проте правдоподібнішою є версія, що Кива привласнив СПУ задля впливу на президентські та парламентські вибори 2019 року.

Найбільшим власником нерухомості серед усіх політсил країни є Комуністична партія України. Володіє 61 об'єктом нерухомості – квартирами, офісами, гаражами та навіть земельними ділянками. Загалом площа офісів та квартир КПУ перевищує 4,5 тис. м².

Одне з найбільших приміщень партія має в Києві поруч зі станцією метро "Політехнічний інститут". Будинок на вулиці Гаврилишина, 7 складається з двох частин – 7-поверхової та 2-3-поверхової. Складно сказати, які саме приміщення у цьому будинку належать КПУ. Проте, зважаючи на площу, ці приміщення в будь-якому разі єцінними.

У Києва на вулиці Гаврилишина, 7 КПУ володіє нежитловим приміщенням площею майже 800 м²

Нерухомість партії розташована по всій Україні – від Закарпаття до Луганщини й від Криму до Сумщини. Проте найбільше об’єктів – на Донеччині, Луганщині та в Криму. Лише у Сімферополі на вулиці Долгоруковській КПУ володіє 7-ма квартирами та офісами. На сьогодні більшість нерухомості політсили розміщена на тимчасово окупованих територіях (34 з 61 об'єктів).

Зауважимо, що в КПУ можуть конфіскувати не все майно. Журналісти виявили кілька об'єктів, які були у звітності партії за кінець 2019 року, але відсутні в ухвалі суду. Йдеться про квартиру в центрі Горішніх Плавнів (20,8 м²) та нежитлове приміщення в смт Любешів Волинської області на 216 м². За даними журналістів, приміщення на Волині партія могла продати на початку 2021 року, а квартира у Горішніх Плавнях досі перебуває у власності комуністів. Інформацію про ці об'єкти Рух "ЧЕСНО" передав Міністерству юстиції.

Загальну вартість майна КПУ, що має перейти у державну власність, оцінити складно. Усе тому, що частина – в окупації, частина – в невідомому стані, а частина розташована у маленьких містечках та селах. Проте зарахунок об'єктів в обласних центрах та в Києві вартість цього майна може сягати десятків мільйонів гривень.

Автомобілі

Серед заборонених партій автомобілями володіє лише КПУ, яка має 16 авто. Це вітчизняні "Славути" (ЗАЗ-110307) 2004-2008 років випуску, дві "Газельки". Найновішою в автопарку комуністів є LADA Samara 2012 року випуску.

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Зважаючи на вік авто та невідомий технічний стан, наразі неможливо оцінити їхню вартість. Проте "Славута" на профільних сайтах коштує від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

Партійні гроші

У березні 2020 року Верховна Рада позбавила громадян та органи контролю доступу до фінзвітності політпартій. Тож про фінансовий стан політсил можна говорити лише в загальних рисах та багатьма припущеннями.

Багато партій раптово під вибори заводять на свої рахунки десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Але вкрай рідко хоча б частина коштів залишається на рахунках після кампанії.

Суттєві залишки грошей саме на партійних рахунках можуть бути хіба що у парламентської "Опозиційної платформи – За життя!". Це не приватні кошти, а – держфінансування, яке партія востаннє отримала в першій половині лютого 2022 року. Ймовірно, якась частина із отриманих тоді 33,2 млн грн все ще залишається на її рахунках.

Нагадаємо, 20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та постановив передати все її майно, кошти та інші активи у власність держави. Разом із тим, колишні члени фракції ОПЗЖ продовжують працювати у Верховній Раді, вони створили дві нові депутатські групи - "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України". Однак депутати продовжують ходити до Верховної Ради.

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