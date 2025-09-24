- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 648
- Час на прочитання
- 1 хв
Квартира Гетманцева у Франції виглядає як знущання над людьми – Казанський
Нардеп від “Слуги народу” і голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який задекларував квартиру у Франції вартістю майже 10 млн грн, своєю риторикою щодо малого бізнесу та ФОПів викликає роздратування суспільства.
Про це заявив блогер і журналіст Денис Казанський.
“Нардеп Гетманцев має у Франції квартиру за 10 млн грн, де живе його родина. При цьому цей же нардеп регулярно виступає з наїздами на ФОПів або взагалі якимись дикими пропозиціями, типу податку за продаж барахла на OLX. Після придбання нерухомості у Франції це все виглядає, звісно, як якесь знущання з людей, які намагаються хоч якось заробити у важкі часи”, – зазначив Казанський.
За його словами, подібна поведінка політика “м’яко кажучи, дратує суспільство”.
“Навіщо це робити просто на рівному місці – пояснити неможливо. Для чого діючій владі, яка і так у непростій ситуації, тримати біля себе такого персонажа і толерувати його риторику – за межею розуміння”, – підкреслив журналіст.
Як повідомлялося, про квартиру Гетманцева у Франції вартістю 9,9 млн грн раніше писало “Слідство.Інфо”.
За словами політолога Дмитра Чекалкіна, вартість цього активу, вказана в декларації, виглядає явно заниженою з огляду на ринкову ціну нерухомості у Франції.