Квартира Гетманцева у Франції виглядає як знущання над людьми – Казанський

Про це заявив блогер і журналіст Денис Казанський.

“Нардеп Гетманцев має у Франції квартиру за 10 млн грн, де живе його родина. При цьому цей же нардеп регулярно виступає з наїздами на ФОПів або взагалі якимись дикими пропозиціями, типу податку за продаж барахла на OLX. Після придбання нерухомості у Франції це все виглядає, звісно, як якесь знущання з людей, які намагаються хоч якось заробити у важкі часи”, – зазначив Казанський.

За його словами, подібна поведінка політика “м’яко кажучи, дратує суспільство”.

“Навіщо це робити просто на рівному місці – пояснити неможливо. Для чого діючій владі, яка і так у непростій ситуації, тримати біля себе такого персонажа і толерувати його риторику – за межею розуміння”, – підкреслив журналіст.

Як повідомлялося, про квартиру Гетманцева у Франції вартістю 9,9 млн грн раніше писало “Слідство.Інфо”.

За словами політолога Дмитра Чекалкіна, вартість цього активу, вказана в декларації, виглядає явно заниженою з огляду на ринкову ціну нерухомості у Франції.