Квітами чи кайданками: у Києві готуються зустрічати Петра Порошенка

У понеділок, 17 січня, експрезиденту України обиратимуть міру запобіжного заходу в Печерському райсуді столиці.
У Києві чекають на повернення з-за кордону п’ятого президента України, чинного народного депутата Петра Порошенка, якому оголошено підозру про державну зраду. На своїй Facebook-сторінці політик повідомив, що уже взяв квиток на літак з Варшави. Але чи сяде він на борт? І якою буде зустріч: із палкими промовами чи сутичками? Чим закінчиться виклик до суду, де Порошенкові мають обирати міру запобіжного заходу - добровільним приходом чи примусовим ордером? І чи не доведеться прихильникам п’ятого президента відбивати його від представників ДБР.
Про це йдеться в суботу, 16 січня, в сюжеті ТСН.Тиждень.
У понеділок, 17 січня, в аеропорту в Жулянах, де повинен приземлитися літак, яким прибуває до Києва Петро Порошенко, посилять охорону. Про це повідомили у пресслужбі летовища.
“З урахуванням того, що планується велика кількість людей, очевидно, що посилять охорону аеропорту”, - пояснюють у пресслужбі.
Відомо, що в аеропорту того дня зберуться прихильники та соратники Порошенка. Але інтрига полягає в тому, чи стрічатимуть його також представники Державного бюро розслідувань.
Рівно місяць тому Петро Порошенко вислизнув з рук ДБР з подвір’я Верховної Ради, коли йому намагалися вручити підозру в державній зраді і сприянні тероризму. Згодом він покинув межі країни.
Експрезидента підозрюють в участі в прибутковій схемі постачання вугілля з ОРДЛО та блокування альтернативних поставок. Цей обмін вугілля на гроші з окупованими територіями працював у 2014-му та 2015-му роках.
Серед головних фігурантів схеми - кум Путіна Медведчук, тодішній міністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Кузяра. Всі троє перебувають під слідством з вересня.
Петру Порошенку вручити підозру особисто в руки не вдалося, її надіслали поштою. Це дало підстави його адвокату, росіянину Іллі Новікову, який швидко розібрався українському законодавстві, назвати її незаконною.
Тим часом Печерський суд арештував майно Порошенка — заблоковано його квартири, маєток в Козині, спортклуб, частку у Міжнародному інвестбанку та інших компаніях. Але всі головні мільярдні активи - від корпорації “Рошен” до аграрного бізнесу - він встиг переписати на свого сина ще в 2019 році.
За цими подіями сам Петро Олексійович стежить з-за кордону, звідки обіцяв повернутися. На пресконференції у Польщі у переддень свого повернення в Україну він висловив сумнів у тому, що його арештують.
“Чи мене арештують - кажу вам, що ні. Не тому, що я такий самовпевнений, але я не бачу підстав для цього. Якщо Зеленський вдасться до такого заходу, він зашкодить сам собі", - заявив Порошенко.
Звинувачення у державній зраді експрезидент назвав політичною вендетою проти нього нинішньої влади. Власне те саме каже й арештований у тій же справі Медведчук .
Зрештою, взаємну нетерпимість п’ятого і шостого президентів України не помітити важко. І, на жаль, це видно і за межам країни. Американський Держдеп і столиця ЄС вже подають сигнали, що внутрішні розбірки в час зовнішньої загрози неприйнятні. Причому з обох боків.
Втім, у Держбюро розслідувань чітко дали зрозуміти: у них є ордер на примусове доправлення до суду Порошенка, але вони чекатимуть завтра на його співпрацю.
“Сподіваємося, що таке засідання відбудеться у понеділок. Підозрюваний прибуде до суду і, як власне сам анонсував, всі процесуальні норми будуть витримані”, - повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.
Попереду на Петра Порошенка чекає довгий судовий процес, який розглядатимуть і його друзі, і вороги ледь не під мікроскопом.
Читайте також: