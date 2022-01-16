Квітами чи кайданками: у Києві готуються зустрічати Петра Порошенка

У понеділок, 17 січня, експрезиденту України обиратимуть міру запобіжного заходу в Печерському райсуді столиці.

У Києві чекають на повернення з-за кордону п’ятого президента України, чинного народного депутата Петра Порошенка, якому оголошено підозру про державну зраду. На своїй Facebook-сторінці політик повідомив, що уже взяв квиток на літак з Варшави. Але чи сяде він на борт? І якою буде зустріч: із палкими промовами чи сутичками? Чим закінчиться виклик до суду, де Порошенкові мають обирати міру запобіжного заходу - добровільним приходом чи примусовим ордером? І чи не доведеться прихильникам п’ятого президента відбивати його від представників ДБР.

Про це йдеться в суботу, 16 січня, в сюжеті ТСН.Тиждень.

У понеділок, 17 січня, в аеропорту в Жулянах, де повинен приземлитися літак, яким прибуває до Києва Петро Порошенко, посилять охорону. Про це повідомили у пресслужбі летовища.

“З урахуванням того, що планується велика кількість людей, очевидно, що посилять охорону аеропорту”, - пояснюють у пресслужбі.

Відомо, що в аеропорту того дня зберуться прихильники та соратники Порошенка. Але інтрига полягає в тому, чи стрічатимуть його також представники Державного бюро розслідувань.

Рівно місяць тому Петро Порошенко вислизнув з рук ДБР з подвір’я Верховної Ради, коли йому намагалися вручити підозру в державній зраді і сприянні тероризму. Згодом він покинув межі країни.

Експрезидента підозрюють в участі в прибутковій схемі постачання вугілля з ОРДЛО та блокування альтернативних поставок. Цей обмін вугілля на гроші з окупованими територіями працював у 2014-му та 2015-му роках.

Серед головних фігурантів схеми - кум Путіна Медведчук, тодішній міністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Кузяра. Всі троє перебувають під слідством з вересня.

Петру Порошенку вручити підозру особисто в руки не вдалося, її надіслали поштою. Це дало підстави його адвокату, росіянину Іллі Новікову, який швидко розібрався українському законодавстві, назвати її незаконною.

Тим часом Печерський суд арештував майно Порошенка — заблоковано його квартири, маєток в Козині, спортклуб, частку у Міжнародному інвестбанку та інших компаніях. Але всі головні мільярдні активи - від корпорації “Рошен” до аграрного бізнесу - він встиг переписати на свого сина ще в 2019 році.

За цими подіями сам Петро Олексійович стежить з-за кордону, звідки обіцяв повернутися. На пресконференції у Польщі у переддень свого повернення в Україну він висловив сумнів у тому, що його арештують.

“Чи мене арештують - кажу вам, що ні. Не тому, що я такий самовпевнений, але я не бачу підстав для цього. Якщо Зеленський вдасться до такого заходу, він зашкодить сам собі", - заявив Порошенко.

Звинувачення у державній зраді експрезидент назвав політичною вендетою проти нього нинішньої влади. Власне те саме каже й арештований у тій же справі Медведчук .

Зрештою, взаємну нетерпимість п’ятого і шостого президентів України не помітити важко. І, на жаль, це видно і за межам країни. Американський Держдеп і столиця ЄС вже подають сигнали, що внутрішні розбірки в час зовнішньої загрози неприйнятні. Причому з обох боків.

Втім, у Держбюро розслідувань чітко дали зрозуміти: у них є ордер на примусове доправлення до суду Порошенка, але вони чекатимуть завтра на його співпрацю.

“Сподіваємося, що таке засідання відбудеться у понеділок. Підозрюваний прибуде до суду і, як власне сам анонсував, всі процесуальні норми будуть витримані”, - повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Попереду на Петра Порошенка чекає довгий судовий процес, який розглядатимуть і його друзі, і вороги ледь не під мікроскопом.

Чи повернеться в Україну Петро Порошенко

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