КВУ назвав найбільш злісних депутатів-прогульників 2021 року - перелік

У цьому переліку є один нардеп, який не проголосував жодного разу.

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів в голосуваннях Верховної Ради України 2021 року та назвав нардепів, які цьогоріч пропустили найбільше голосувань.

Результати дослідження опублікували на сайті КВУ.

За даними КВУ, 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік. Тарас Козак із "Опозиційної платформи - За життя" - єдиний народний депутат, згідно до результатів, який не проголосував жодного разу.

Перелік депутатів-прогульників:

Олесь Довгий взяв участь в 0,23% голосувань, Вадим Столар – 0,56%, Федір Христенко – 0,99%, Юрій Солод – 0,99%, Вадим Рабінович – 1%, Сергій Льовочкін – 1%, Сергій Ларін – 1%, Ігор Абрамович – 1%, Ренат Кузьмін – 1%, Степан Івахів – 1%. Віктор Медведчук – 3% голосувань, Андрій Деркач – 3%, Олександр Фельдман – 3%, Юрій Бойко – 3%, Олександр Дубінський – 4%, Дмитро Шенцев – 4%, Олександр Пузанов – 4%, Юлія Льовочкіна – 5%, Ігор Палиця – 6%, Антон Яценко – 8%, Ігор Кісільов – 9%, Віталій Борт – 9%, Григорій Суркіс – 10%, Олександр Герега – 10%.

Додають, найбільш активними у голосуванні були депутати від "Слуги Народу" (83%) та "ЄС" (80%), найменш – "ОПЗЖ" (взяли участь в 38%). Майже однакові показники голосувань в депутатів групи "Довіра" та "Голосу" (72% відповідно). Нижчий результат в депутатів "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%).

Зазначається, всього в 2021 році було проведено 5 681 голосувань.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива відзначився новою заявою. Нардеп з'явився у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" і виступив із заявою про "злиття України із Росією".

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