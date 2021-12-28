КВУ назвав найбільш злісних депутатів-прогульників 2021 року - перелік

У цьому переліку є один нардеп, який не проголосував жодного разу.
Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів в голосуваннях Верховної Ради України 2021 року та назвав нардепів, які цьогоріч пропустили найбільше голосувань.
Результати дослідження опублікували на сайті КВУ.
За даними КВУ, 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік. Тарас Козак із "Опозиційної платформи - За життя" - єдиний народний депутат, згідно до результатів, який не проголосував жодного разу.
Перелік депутатів-прогульників:
- Олесь Довгий взяв участь в 0,23% голосувань,
- Вадим Столар – 0,56%,
- Федір Христенко – 0,99%,
- Юрій Солод – 0,99%,
- Вадим Рабінович – 1%,
- Сергій Льовочкін – 1%,
- Сергій Ларін – 1%,
- Ігор Абрамович – 1%,
- Ренат Кузьмін – 1%,
- Степан Івахів – 1%.
- Віктор Медведчук – 3% голосувань,
- Андрій Деркач – 3%,
- Олександр Фельдман – 3%,
- Юрій Бойко – 3%,
- Олександр Дубінський – 4%,
- Дмитро Шенцев – 4%,
- Олександр Пузанов – 4%,
- Юлія Льовочкіна – 5%,
- Ігор Палиця – 6%,
- Антон Яценко – 8%,
- Ігор Кісільов – 9%,
- Віталій Борт – 9%,
- Григорій Суркіс – 10%,
- Олександр Герега – 10%.
Додають, найбільш активними у голосуванні були депутати від "Слуги Народу" (83%) та "ЄС" (80%), найменш – "ОПЗЖ" (взяли участь в 38%). Майже однакові показники голосувань в депутатів групи "Довіра" та "Голосу" (72% відповідно). Нижчий результат в депутатів "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%).
Зазначається, всього в 2021 році було проведено 5 681 голосувань.
Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива відзначився новою заявою. Нардеп з'явився у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" і виступив із заявою про "злиття України із Росією".
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