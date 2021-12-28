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КВУ назвав найбільш злісних депутатів-прогульників 2021 року - перелік

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КВУ назвав найбільш злісних депутатів-прогульників 2021 року - перелік

УНІАН

У цьому переліку є один нардеп, який не проголосував жодного разу.

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів в голосуваннях Верховної Ради України 2021 року та назвав нардепів, які цьогоріч пропустили найбільше голосувань.

Результати дослідження опублікували на сайті КВУ.

За даними КВУ, 25 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради за рік. Тарас Козак із "Опозиційної платформи - За життя" -  єдиний народний депутат, згідно до результатів, який не проголосував жодного разу. 

Перелік депутатів-прогульників:

  1. Олесь Довгий взяв участь в 0,23% голосувань,
  2. Вадим Столар – 0,56%,
  3. Федір Христенко – 0,99%,
  4. Юрій Солод – 0,99%,
  5. Вадим Рабінович – 1%,
  6. Сергій Льовочкін – 1%,
  7. Сергій Ларін – 1%,
  8. Ігор Абрамович – 1%,
  9. Ренат Кузьмін – 1%,
  10. Степан Івахів – 1%.
  11. Віктор Медведчук – 3% голосувань,
  12. Андрій Деркач – 3%,
  13. Олександр Фельдман – 3%,
  14. Юрій Бойко – 3%,
  15. Олександр Дубінський – 4%,
  16. Дмитро Шенцев – 4%,
  17. Олександр Пузанов – 4%,
  18. Юлія Льовочкіна – 5%,
  19. Ігор Палиця – 6%,
  20. Антон Яценко – 8%,
  21. Ігор Кісільов – 9%,
  22. Віталій Борт – 9%,
  23. Григорій Суркіс – 10%,
  24. Олександр Герега – 10%.

Додають, найбільш активними у голосуванні були депутати від "Слуги Народу" (83%) та "ЄС" (80%), найменш – "ОПЗЖ" (взяли участь в 38%)Майже однакові показники голосувань в депутатів групи "Довіра" та "Голосу" (72% відповідно). Нижчий результат в депутатів "Батьківщини" (62%) та групи "За майбутнє" (54%).

Зазначається, всього в 2021 році було проведено 5 681 голосувань.

Нагадаємо, скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива відзначився новою заявою. Нардеп з'явився у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" і виступив із заявою про "злиття України із Росією".

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