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Кинули на стіл список ультиматумів: Сибіга про реакцію РФ на пропозиції України в Стамбулі
Росіяни кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які неприйнятні для дипломатів.
Росія досі не дала відповіді на пропозиції України, які наша сторона передала перед зустріччю у Стамбулі.
Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві 9 червня.
За його словами, РФ не надала жодної відповіді на українські пропозиції, передані напряму перед зустріччю у Стамбулі.
«Лише Росія блокує мирний процес. Росія досі не дала відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустріччю у Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які неприйнятні для дипломатів», — сказав він.
За словами міністра, це вкотре демонструє, що треба посилювати тиск на Росію та всіх, хто допомагає їй вести війну проти України.
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