Кинули на стіл список ультиматумів: Сибіга про реакцію РФ на пропозиції України в Стамбулі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

Реклама

Росія досі не дала відповіді на пропозиції України, які наша сторона передала перед зустріччю у Стамбулі.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві 9 червня.

За його словами, РФ не надала жодної відповіді на українські пропозиції, передані напряму перед зустріччю у Стамбулі.

Реклама

«Лише Росія блокує мирний процес. Росія досі не дала відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустріччю у Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які неприйнятні для дипломатів», — сказав він.

За словами міністра, це вкотре демонструє, що треба посилювати тиск на Росію та всіх, хто допомагає їй вести війну проти України.

Читайте також