Кирило Буданов: Ми виб’ємо ґрунт з-під ніг корупції

Ліквідація «телефонного права» та відмова від ручного управління державними процесами дозволять остаточно вибити ґрунт з-під ніг корупції.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у своєму офіційному Telegram-каналі, підбиваючи підсумки конференції «Операція „Євроінтеграція“: реформи у сфері справедливості».

За словами очільника ОП, саме ручне управління формує середовище, в якому корупція має найбільше можливостей для розвитку.

«Ручне управління — це „благодатний“ ґрунт для зростання корупції», — зауважив він.

Водночас, на думку Буданова, у разі запровадження прозорих, зрозумілих і однакових для всіх правил, простір для зловживань і корупції суттєво звужується.

«Там, де замість „телефонного права“ і ручного управління діють прозорі, зрозумілі та, головне, єдині для всіх правила, корупції стає значно складніше існувати», — констатував голова ОП.

Також він наголосив на відкритості Офісу президента до діалогу та розгляду будь-яких конструктивних пропозицій щодо протидії корупції на всіх рівнях влади.

