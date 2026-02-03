Кирило Буданов налагодив в Офісі Президента командну роботу, — УП

Реклама

Про це йдеться в матеріалі «Української правди».

За словами співрозмовника джерела УП, управлінська модель в ОП стала чіткішою: керівник формулює завдання, після чого команда без зволікань береться до їх виконання.

«Коли треба, щоб Буданов включився, можна просто зайти до нього в кабінет або написати повідомлення. Він реагує впродовж 5 хвилин. Ще за 10 хвилин ви знаходите рішення, що робити», — цитує видання слова поінформованого джерела, обізнаного з ситуацією на Банковій.

Як зазначає джерело, з появою Буданова співробітники Офісу Президента отримали більше автономії у виконанні своїх обов’язків і рідше стикаються з надмірним контролем. Такий підхід, за словами співрозмовника, контрастує зі стилем управління попереднього керівника ОП Андрія Єрмака, за відсутності якого відповіді з окремих питань могли затримуватися на 2–3 тижні.

«(Ред.: – в часи Єрмака) В фаворі були люди, які вміють плести інтриги і вставляти ножа в ребро колезі, щоб підтримувати атмосферу взаємної недовіри. Без Єрмака неможливо було вирішити жодне питання. Якщо він був зайнятий, доводилося чекати відповіді по 2–3 тижні», — відзначило джерело журналістів.

За його словами, зараз, якщо пряме залучення Кирила Буданова не потрібне, співробітники Офісу Президента самостійно виконують свої завдання і працюють без втручання керівництва. Такий підхід сприяв зміцненню командної роботи та підвищенню ефективності ухвалення рішень на Банковій, — резюмував співрозмовник.

Джерело «Української правди» також додало, що новий керівник Офісу Президента запровадив щонедільні наради, на яких обговорюють різні актуальні питання — від робочих планів заступників до порядків денних Ради та уряду.

За його словами, якщо хтось із заступників не справлятиметься зі своїми обов’язками, Буданов має мандат на проведення кадрових ротацій.

«Поки він нікого не чіпає, щоб не створювати конфліктів на рівному місці і подивитись, хто й що може. Але якщо хтось не буде тягнути, то, повірте, там швидко всі підуть на вихід», — йдеться у матеріалі УП.