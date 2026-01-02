Хто такий Кирило Буданов: цікаві факти про нового очільника Офісу президента

Кирило Буданов — новий керівник Офісу президента України

Кирило Буданов прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського зайняти крісло керівника Офісу президента України.

Його призначення уже активно обговорюють в мережі, адже воно стало однією з найгучніших кадрових подій початку 2026 року.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нового керівника Офісу президента.

Особисте життя

Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. Про дитинство Буданова та його життя до вступу на службу майже нічого не відомо.

Зокрема, у відкритих джерелах немає інформації про те, хто його батьки та чим вони займаються.

Буданов не веде особистих сторінок в Instagram чи Facebook, проте стежити за його діяльністю можна було через офіційні ресурси Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Кирило Буданов / © Getty Images

Також небагато відомо і про сім’ю Буданова. Маріанна — його друга дружина. Вперше він одружився 2009 року. Скільки тривав перший шлюб Буданова — невідомо, проте 2013 року колишній керівник ГУР одружився вдруге.

З майбутнім чоловіком Маріанна познайомилася перед початком Євромайдану 2013 року.

Маріанна Буданова

За фахом вона психологиня. Певний час певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

З початку повномасштабної війни Буданов разом із дружиною Маріанною мешкає безпосередньо в офісі ГУР.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами, зокрема, миш’яком і ртуттю. Отруєння помітили вчасно, тому вдалося уникнути серйозних наслідків. Маріанна пройшла курс лікування закордоном.

Освіта та кар’єра

Свою базову військову освіту він отримав, закінчивши у 2007 році Одеський інститут Сухопутних військ.

Після навчання Буданов розпочав службу у спецназі ГУР, де з роками пройшов через низку командних посад.

З початком російської агресії на сході України весною 2014 року він активно брав участь у бойових діях, тричі був поранений.

Кирило Буданов / © Associated Press

Особливою віхою стала проведена ним спецоперація з 6 по 8 серпня 2016 року в окупованому Армянську (Крим).

У період з 2018 по 2020 рік розвідник виконував закриті спеціальні завдання, деталі яких не розголошуються.

У 2020 році Буданов увійшов до керівництва, ставши заступником директора одного з департаментів Служби зовнішньої розвідки. 5 серпня того ж року він очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У 2022 році закінчив Воєнно-дипломатичну академію імені Євгенія Березняка.

Від 2 жовтня 2023 року, Буданов є аспірантом вечірнього відділення Острозької академії за спеціальністю «політологія».

У 2024 році закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу курс «Стратегічна архітектура». Того ж року він отримав почесний докторський ступінь («Doctor Honoris Causa») Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.

2 січня 2026 року Буданов погодився на пропозицію президента України Володимир Зеленського очолити Офіс президента України.

Нагороди

Буданов є володарем найвищих державних відзнак України, серед яких:

Хрест бойових заслуг (2022) за визначні досягнення у захисті суверенітету;

повний кавалер ордена «За мужність» (Буданов має всі три ступені: I, II та III);

низка відомчих та іноземних нагород, серед яких польський орден «За заслуги» та чеські відзнаки.

Також указом Президента України від 8 лютого 2024 року йому було присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Видатні операції Буданова

Кирило Буданов також відомий своєю участю та плануванням низки видатних спецоперацій під час російсько-української війни. Серед них ключові рейди в окупований Крим, зрив ворожих планів на Київ та операції в Чорному морі.

Кримський рейд

У серпні 2016 року Буданов очолив групу з п’яти спецпризначенців для доставки озброєння та вибухівки на окупований Крим, аби підготувати диверсії на випадок повномасштабної агресії РФ. Група вступила в бій з ФСБ, ліквідувавши полковника Романа Каменєва та єфрейтора Семена Сичова, і без втрат покинула півострів.​

Зрив наступу на Київ

На початку повномасштабного вторгнення спецпідрозділи ГУР під командуванням Буданова зірвали висадку російських ВДВ у Гостомелі, запобігши швидкому оточенню Києва.

«Буданов підготувався, створивши спеціальні підрозділи, такі як «Кракен», «Шаман» та „Артан», та організувавши партизанські мережі в окупованих регіонах. Він також керував Міжнародним легіоном, який залучив до боротьби тисячі іноземних добровольців», — писало видання Newsmax.

Війна Росії проти України / © Associated Press

Там зауважили, у разі провалу цієї операції, окупанти могли б оточити Київ у перший тиждень.

Повітряна операція на Азовсталь

Для підтримки гарнізону Маріуполя, який з 1 березня 2022 року перебував у повному оточенні, ГУР під керівництвом Буданова організувало спецоперацію із забезпечення «повітряного моста».

Протягом березня-травня було здійснено сім вертолітних рейсів углиб окупованої території на відстань понад 100 км.

Попри постійні обстріли ППО, екіпажі доставляли підкріплення, боєприпаси та медикаменти, а також евакуювали важкопоранених захисників із заблокованої «Азовсталі».

Звільнення ключових населених пунктів

Під командуванням Кирила Буданова у 2022 році також відбувались бої за участі спецназу ГУР МОУ із визволення Бучі, Ірпеня, Капітанівки, Дмитрівки та оборона Сєвєродонецька.

Деякі джерела стверджують, що у квітні 2022 року Буданов особисто брав участь у спецоперації зі звільнення від російських угруповань села Руська Лозова в Харківській області.

Операції в Чорному морі

Під керівництвом Буданова ГУР провело низку стратегічних операцій у Чорному морі: деокупацію острова Зміїний (червень-липень 2022 рік) та звільнення «вишок Бойка» (серпень 2023 рік).

Ці спецоперації дозволили Україні відновити судноплавний коридор. Також у 2023 році відбулися успішні рейди спецпризначенців на мис Тарханкут в окупованому Криму.

Операція «Синиця»

9 серпня 2023 року представники ГУР успішно завершили виконання операції «Синиця». Російський пілот Максим Кузьмінов перегнав з аеродрому Курська на українську територію транспортно-штурмовий вертоліт Мі-8АМТШ повітряно-космічних сил РФ з вантажем деталей до винищувачів Су-27 і Су-30.

Російський пілот Максим Кузьмінов перегнав з Курська на українську територію транспортно-штурмовий вертоліт Мі-8АМТШ / © скриншот з відео

Висадка ГУР у Покровську

Наприкінці жовтня 2025 року українська розвідка (ГУР) провела важливу операцію в районі Покровська. Як повідомляє Reuters, операцією особисто керував голова ГУР Кирило Буданов.

Щоб зупинити просування російських військ, штурмовики військової розвідки на гелікоптерах висадилися у тилу ворога, де їх не чекали.

Цікаві факти про Кирила Буданова

Кирило Буданов часто ходить на службу до Православної церкви України разом зі своєю дружиною.

За словами керівника Служби військового капеланства ГУР Костянтина Холодова, Буданов є віруючою людиною.

«Буданов приходить з дружиною на Богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними», — підкреслив священник Костянтин.

Буданов взяв участь у різдвяному богослужінні, грудень 2025 рік / © ГУР Міноборони

Також він розповів, що Буданов молиться про перемогу українського народу над ворогами.

В юності роки Буданов займався плаванням і хотів пов’язати з ним своє життя, однак вирішив навчатися в інституті сухопутних військ.

Він також, любить класичну музику, яка часто лунає в його кабінеті, та фільми з Жан-Полем Бельмондо, особливо «Професіонал».

З 2014 року, з перших днів війни, він отримав серйозні травми. Під час вибуху міни уламок влучив йому в груди так близько до серця, що його не можна витягти — це може бути смертельно.

Також його права рука була важко поранена: вибух знищив ліктьовий суглоб, і тепер рука майже не згинається, пише «РБК-Україна».

На Кирила Буданова було скоєно понад десять замахів. Найрезонансніший з них стався у 2019 році, коли російські агенти заклали вибухівку в його автомобіль.

У кабінеті Буданова мешкає кіт-розвідник

Кирило Буданов полюбляє тварин. Від початку повномасштабного вторгнення він переїхав жити у робочий кабінет разом із котом, канарейкою та жабами.

Кіт Гюнтер II — чотирилапий друг Буданова, який «мовчки носить» його секрети та знає подробиці багатьох розвідувальних операцій.

Кіт Гюнтер II

Кіт має таку чудернацьку назву, адже із його попередником трапилася біда — він загинув у ДТП. На території відомства йому встановили пам’ятник.

Гюнтер ІІ виконує роль своєрідного «кототерапевта». Як зазначає генерал-лейтенант, кіт допомагає військовим і політикам заспокоїтися перед важкими розмовами, знімаючи напругу та негативні думки ще в приймальні.

Разом із Гюнтером ІІ «служить» канарка Людмила. За словами Буданова, пташка реагує на отруйні речовини краще за будь-який прилад.

Канарка Людмила

Тим часом впливове видання The New York Times вбачає у рішенні Зеленського призначити Буданова керівником ОП спробу Банкової посилити переговорні позиції зі США та змінити внутрішньополітичний ландшафт.

