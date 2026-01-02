Кирило Буданов став новим керівником Офісу президента

Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов — український військовий розвідник, генерал-лейтенант, один із найвідоміших представників силового блоку в команді президента. Від 2021 року очолює Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), перетворивши його на одну з найактивніших та найбільш впливових структур у секторі безпеки.

Буданов народився у Києві, закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, служив у спецпідрозділах воєнної розвідки. Брав участь у бойових операціях на Донбасі від 2014 року, неодноразово виконував завдання в тилу противника.

Після призначення керівником ГУР Буданов став одним із ключових стратегів оборони України: координував спецоперації, роботу з партизанськими рухами, операції в Криму та на окупованих територіях, а також — міжнародну розвідувальну співпрацю. Під час повномасштабної війни здобув репутацію одного з найефективніших і найзакритіших керівників сектору безпеки.