Кирило назвав Путіна “чудом Божим”: у ЦПД заявили про сакралізацію влади в РФ

Патріарх Кирило та Путін / © Associated Press

Патріарх Російської православної церкви Кирило під час проповіді у головному кафедральному соборі Москви назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна “православним вождем”.

Окрім цього, він заявив, що правління Путіна є “чудом Божим” і нібито стало можливим завдяки “молитвам святих угодників”.

У ЦПД заявили, що РПЦ будує культ особи Путіна

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібна риторика виходить далеко за межі релігійної площини.

За їхніми словами, РПЦ фактично сакралізує політичну владу та наділяє Путіна образом незамінного лідера, що є класичним елементом побудови культу особи, коли політика подають як носія “особливої божественної місії”.

РПЦ назвали інструментом кремлівської пропаганди

У ЦПД також підкреслили, що такі заяви вкотре підтверджують: Російська православна церква не є незалежною релігійною інституцією.

Там зазначили, що використання релігії для звеличення Путіна є елементом ідеологічного впливу на суспільство.

Крім того, у Центрі неодноразово фіксували участь РПЦ у мілітаризації, виправданні війни проти України та просуванні кремлівських наративів під прикриттям “духовних цінностей”. Також ЦПД аналізував роль РПЦ як мілітарного інструмента в системі державної пропаганди РФ у відповідному звіті.

Раніше голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну. Мовляв, нині потрібна мобілізація всіх сил, бо ж перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".