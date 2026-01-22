ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Кирило назвав Путіна “чудом Божим”: у ЦПД заявили про сакралізацію влади в РФ

Патріарх РПЦ Кирило публічно назвав Володимира Путіна “православним вождем”, а його правління — “чудом Божим”, заявивши, що це нібито результат “молитов святих угодників”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Патріарх Кирило та Путін

Патріарх Кирило та Путін / © Associated Press

Патріарх Російської православної церкви Кирило під час проповіді у головному кафедральному соборі Москви назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна “православним вождем”.

Окрім цього, він заявив, що правління Путіна є “чудом Божим” і нібито стало можливим завдяки “молитвам святих угодників”.

У ЦПД заявили, що РПЦ будує культ особи Путіна

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібна риторика виходить далеко за межі релігійної площини.

За їхніми словами, РПЦ фактично сакралізує політичну владу та наділяє Путіна образом незамінного лідера, що є класичним елементом побудови культу особи, коли політика подають як носія “особливої божественної місії”.

РПЦ назвали інструментом кремлівської пропаганди

У ЦПД також підкреслили, що такі заяви вкотре підтверджують: Російська православна церква не є незалежною релігійною інституцією.

Там зазначили, що використання релігії для звеличення Путіна є елементом ідеологічного впливу на суспільство.

Крім того, у Центрі неодноразово фіксували участь РПЦ у мілітаризації, виправданні війни проти України та просуванні кремлівських наративів під прикриттям “духовних цінностей”. Також ЦПД аналізував роль РПЦ як мілітарного інструмента в системі державної пропаганди РФ у відповідному звіті.

Раніше голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну. Мовляв, нині потрібна мобілізація всіх сил, бо ж перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie