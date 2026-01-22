- Дата публікації
Кирило назвав Путіна “чудом Божим”: у ЦПД заявили про сакралізацію влади в РФ
Патріарх РПЦ Кирило публічно назвав Володимира Путіна “православним вождем”, а його правління — “чудом Божим”, заявивши, що це нібито результат “молитов святих угодників”.
Патріарх Російської православної церкви Кирило під час проповіді у головному кафедральному соборі Москви назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна “православним вождем”.
Окрім цього, він заявив, що правління Путіна є “чудом Божим” і нібито стало можливим завдяки “молитвам святих угодників”.
У ЦПД заявили, що РПЦ будує культ особи Путіна
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібна риторика виходить далеко за межі релігійної площини.
За їхніми словами, РПЦ фактично сакралізує політичну владу та наділяє Путіна образом незамінного лідера, що є класичним елементом побудови культу особи, коли політика подають як носія “особливої божественної місії”.
РПЦ назвали інструментом кремлівської пропаганди
У ЦПД також підкреслили, що такі заяви вкотре підтверджують: Російська православна церква не є незалежною релігійною інституцією.
Там зазначили, що використання релігії для звеличення Путіна є елементом ідеологічного впливу на суспільство.
Крім того, у Центрі неодноразово фіксували участь РПЦ у мілітаризації, виправданні війни проти України та просуванні кремлівських наративів під прикриттям “духовних цінностей”. Також ЦПД аналізував роль РПЦ як мілітарного інструмента в системі державної пропаганди РФ у відповідному звіті.
Раніше голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну. Мовляв, нині потрібна мобілізація всіх сил, бо ж перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".