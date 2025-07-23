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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
167
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1 хв

Кирило Верес різко висловився щодо мітингів в Києві і політичних ігор довкола НАБУ

Україна не може собі дозволити політичні ігри і спекуляції довкола антикорупційних органів в умовах зовнішньої агресії. Все це може призвести до повторення 1917-1918 років і втрати державності.

Кирило Верес різко висловився щодо мітингів в Києві і політичних ігор довкола НАБУ

© скриншот з відео

Таку позицію зайняв командир окремого полку безпілотних систем К2 полковник Кирило Верес.

«Як показав досвід національно-визвольних змагань, розбрат тоді взяв своє. І ми, щоб не казати "втратили", просто прож*али все перед обличчям зовнішнього ворога.  Тоді ми на десятиліття втратили державу. Я переконаний, що історія має нас чомусь вчити. Як мінімум — це тому, що під час такої великої війни, під час боротьби за існування держави, точно немає місця для російської агентури в будь-яких органах. Немає місця також і для політичних ігор та спекуляцій на фоні всього, що зараз відбувається навколо антикорупційних органів», - заявив Верес.

За його словами, важко втримати державу, коли окремі політичні сили сіють розбрат всередині країни.

«А кацапи дивляться і роблять висновки. Вони не тупі і не слабкі на превеликий жаль для нас. І вони продовжують рухатися на лінії фронту. То може звернемо увагу в першу чергу туди?», - наголосив Кирило Верес.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
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