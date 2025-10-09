"Трамп дуже вміло змінює тему" - Кислиця розповів, чи вийдуть США з переговорів про завершення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Навіть оптимістичні заяви президента США Дональда Трампа щодо перемоги України слід сприймати серйозно, оскільки за його словами стоїть лідер найпотужнішої держави світу.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Кислиця прокоментував нещодавній пост Трампа, де той заявив, що Україна може перемогти військово та повернути всі втрачені території.

Реклама

Чому Трамп змінив тон?

На запитання, чи є така зміна риторики лише словами, Кислиця висловив думку, що відбулися глибші зміни, ніж здається на перший погляд.

"Я вважаю, що змінилося не лише слова. Очевидно, що деякі речі за останні шість місяців були опрацьовані або ретельно проаналізовані", — сказав заступник міністра.

На його думку, Трамп, ймовірно, зрозумів, що Володимир Путін намагається маніпулювати керівництвом США. Це усвідомлення могло прийти після "послідовної реакції росіян" на навіть "захопливі пропозиції" американців, серед яких була, наприклад, ідея фактичного визнання російського статусу Криму.

"Путін це зовсім не оцінив", — додав Кислиця.

Реклама

"Це не наша війна"

Коментуючи часті зміни риторики Трампа — зокрема його фразу про те, що війна в Україні — це "війна Байдена та Зеленського", — Кислиця зазначив, що цей образ, який складається у європейців, є радше карикатурним.

Кислиця, який був присутній в Овальному кабінеті під час останньої двосторонньої зустрічі з Трампом, описав його як людину у "дуже хорошій формі" та з "дуже добрими когнітивними здібностями".

"Коли Трампу щось не подобається, він дуже вміло змінює тему... І коли американці кажуть:

“Це не наша війна”, я думаю, що він має на увазі це", — пояснив Кислиця.

Реклама

Заступник міністра також спростував інтерпретацію, що Трамп просто хоче "позбутися проблеми України та залишити її європейцям". За його словами, американці ніколи не приховували, що європейці несуть основну відповідальність за ситуацію, але ніхто в американському керівництві не вірить, що про цю проблему "можна просто забути".

Нагадаємо, днями Трамп знову висловив впевненість, що йому вдасться закінчити війну в Україні.