Заступник міністра закордонних справ України дав Сергій Кислиця / © Associated Press

Глава МЗС Сергій Лавров є найбільш деструктивним і токсичним елементом в усій верхівці Росії. Він вже 3,5 роки не змінює «платівку».

Про це сказав перший заступник міністра закордонних справ України дав Сергій Кислиця в інтервʼю «Суспільне Новини».

«Лавров довів не менше як за три з половиною останні роки, що він є найбільш деструктивним елементом всього політичного спектру в Російській Федерації. Якщо ви хочете почути найбільш токсичну, найбільш негативну позицію, включіть „платівку“ Лаврова», — наголосив Кислиця.

І він повторює одне і те саме, додає Кислиця, вже три з половині роки.

«Ті самі наративи — і про легітимність/не легітимність, і про пуч тощо. Тому таке, навіть згадаємо Grain Deal (зернова угода — ред.), який був в Стамбулі підписаний. Я хочу вас запевнити, що коли генсекретар ООН — а я тоді був постпредом в Нью-Йорку — допомагав укласти ці угоди, то тоді Лавров був одним із найбільш негативних і найтоксичніших співрозмовників», — пригадав Кислиця.

Як це не дивно, продовжує заступник очільника МЗС України, російські розвідслужби і військові були більш прихильні для того, щоб вирішити питання пов’язане з коридором в Чорному морі. Тому Лавров відпрацьовує свою програму.

Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував риторику російської влади щодо нібито «нелегітимності» глави української держави Володимира Зеленського. Очільник США заявив: слова Лаврова заяви — «показуха».

Американський президент Дональд Трамп наголосив, що подібні заяви Кремля не мають жодного впливу на міжнародне ставлення до України та її президента.

«Байдуже, що вони кажуть. Кожен влаштовує показуху. Це все нісенітниця. Кожен займається цим», — заявив президент США