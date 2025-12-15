Кислиця відповів на чутки про позицію США під час мирних переговорів

Перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця / © Getty Images

Американська переговорна команда докладає зусиль, час та ресурси для встановлення миру в Україні, і спотворювати її підхід є несправедливим.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у соцмережі X.

«Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу й намагалася визначити кроки, які можуть привести до справедливого та сталого завершення війни. Несправедливо спотворювати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси у встановлення миру. Кожна сторона уважно прислухається до іншої. Позиція України дуже ясна. Анонімні джерела невірні», — наголосив Кислиця.

Також журналіст Axios Барак Равід процитував неназваного американського чиновника, який сказав, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та представниками США «минули продуктивно».

«Зустріч у понеділок між радниками Трампа та президентом України Зеленським була продуктивною, повідомив мені американський чиновник», — зазначив журналіст.

Водночас низка західних медіа повідомляє про складний характер переговорів.

Зокрема, за даними The Wall Street Journal, під час зустрічі в Берліні 15 грудня спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер не йшли на компроміси із Зеленським і намагалися переконати його погодитися на швидку мирну угоду. У Вашингтоні, за інформацією видання, хотіли б бачити таку угоду вже до кінця року.

WSJ стверджує, що переговори нібито «перетворилися на перетягування каната», а ключовим спірним питанням стали території. Україна, за даними видання, чинить опір закликам США вивести війська з Донецької області.

Також ширилася інформація, що американська сторона нібито прямо вимагала від України відмови від Донбасу. Президент Зеленський, за цими даними, відкинув такий сценарій, наполягаючи на початку перемир’я без територіальних поступок.

Нагадаємо, переговори щодо миру в Україні тривають у Берліні від 14 грудня.

Перемовини ведуть президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, радник керівника ОП Олександр Бевз, американські посланці Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.