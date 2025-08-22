Китай зробив заяву про свою роль у врегулюванні війни в Україні

Китай / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про готовність відігравати роль у політичному врегулюванні війни в Україні.

Про це інформує Clash Report.

«Китай готовий відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи (так Пекін називає війну — ред.)», — цитує видання китайське МЗС.

До слова, напередодні голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва начебто готова надати Україні гарантії безпеки спільно з Китаєм, США, Великою Британією та Францією. Міністр також розкритикував європейські ініціативи з гарантіями безпеки.

Європейські джерела Bloomberg сказали, що заяви Лаврова щодо недопустимості гарантій безпеки для України за участю винятково країн Заходу фактично перекреслили домовленості, досягнуті між Росією та США у Вашингтоні.

Водночас постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що обговорювані на Заході гарантії безпеки для України нараз не на часі.