Китай зробив заяву про свою роль у врегулюванні війни в Україні
Китай вкотре натякнув на свої амбіції у питанні закінчення війни в Україні.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило про готовність відігравати роль у політичному врегулюванні війни в Україні.
Про це інформує Clash Report.
«Китай готовий відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи (так Пекін називає війну — ред.)», — цитує видання китайське МЗС.
До слова, напередодні голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва начебто готова надати Україні гарантії безпеки спільно з Китаєм, США, Великою Британією та Францією. Міністр також розкритикував європейські ініціативи з гарантіями безпеки.
Європейські джерела Bloomberg сказали, що заяви Лаврова щодо недопустимості гарантій безпеки для України за участю винятково країн Заходу фактично перекреслили домовленості, досягнуті між Росією та США у Вашингтоні.
Водночас постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що обговорювані на Заході гарантії безпеки для України нараз не на часі.