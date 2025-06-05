Китай допомагає РФ випереджати Україну у війні дронів: деталі від Politico

Прапори Китаю і РФ. / © Associated Press

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Агресорка РФ отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту. Особливо, допомозі з боку Китаю. Втім, офіційно КНР дотримується всіх правил.

Про це виданню Politico повідомив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні системи, плати управління, навігацію. Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність", - розповів він.

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Своєю чергою, Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї до РФ. Однак, за словами Александрова, Москва значною мірою залежить від постачання китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. Саме цей фактор дає змогу Росії скоротити відставання від України в галузі технологій і виробництва дронів.

Дрони замінюють снаряди

Україна виробляє близько 100 далекобійних безпілотників на день, тоді як Росії вдалося збільшити виробництво до 300 на день і вона прагне до 500, заявив український президент Володимир Зеленський.

Ба більше - РФ зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії від 15 тис. 2024-го році до понад 30 тис. цього року, а також до двох мільйонів невеликих тактичних дронів.

“Ворог копіює досвід ЗСУ та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому ми повинні підтримувати темпи розвитку та постійно нарощувати наші можливості, щоб бути на крок попереду”, - заявив минулого тижня головнокомандувач Олександр Сирський.

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Зеленський стверджував, що Росія має набагато більше фінансових ресурсів, а також доступ до китайських технологій, таких як дрони DJI Mavic, спочатку розроблені для цивільного ринку, але широко використовувані обома арміями під час війни. З його слів, “вони настільки дешеві та ефективні, що їх щодня використовують як артилерійські снаряди”.

Технологічні перегони

Україна реагує, збільшуючи виробництво нещодавно розроблених безпілотників-перехоплювачів, які використовуються для збиття російських безпілотників. Втім, Росія не відстає. Москва переходить до використання дронів, що працюють за допомогою оптоволоконного кабелю замість радіосигналів. Використовуючи їх, Кремль зміг значною мірою знищити логістичні маршрути України в Курській області.

Politico пише, що раніше українські війська могли виявляти звичайні російські дрони, щойно вони піднімалися в небо, але це набагато складніше, коли дрони працюють по оптоволоконних кабелях.

"Нам доводиться використовувати різні акустичні та інші засоби для відстеження цих безпілотників", - розповів один із командирів ЗСУ.

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Втім, РФ нарощує не лише виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби, каже Александров.

"На нашій ділянці фронту радіочастоти змінюються кожні два тижні. Тому, коли держава постачає нам безпілотники, придатними до використання виявляються тільки близько 20 відсотків із них. Нам постійно доводиться витрачати додаткові кошти і час на переналаштування цих безпілотників", - розповів військовий.

Росія виробляє свої далекобійні дрони в Алабузі (Татарстан), де вона зосередила виробничі лінії для іранських дронів «Шахед» - відомих як «Герань». Завод «Купол» в Іжевську виробляє далекобійні дрони «Гарпія». Крім того, основні виробничі лінії БпЛА розташовані в Московській області, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та інших місцях.

"Вони мають намір виробити близько 30 000 безпілотників дальньої дії цих типів, а також 30 000 безпілотників несправжніх цілей, які вони використають для виснаження української ППО у 2025 році. Що стосується безпілотників FPV, росіяни мають намір виготовити цілих 2 мільйони з них у 2025 році", - каже Александров.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив продаж дронів Mavic Україні та іншим європейським країнам, водночас продовжуючи постачання безпілотників до Росії.

Крім того, українська розвідка повідомила, що Китай постачає Росії для війни в Україні спецхімію, порох і верстати. Ці компоненти постачають саме на підприємства військового призначення РФ. Йдеться про 20 заводів.

КНР заперечує. Мовляв, країна “ніколи не постачала смертоносну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролює товари подвійного призначення”.

Тим часом американський законодавець Ліндсі Грем, який просуває у Сенаті США найжорстокіші санкції проти Кремля, закликав Китай допомогти Києву, якщо він хоче уникнути 500-відсоткових мит. Також політики пропонує виключити з законопроекту про санкції проти РФ країни, які підтримують Україну.

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Дата публікації 13:01, 12.05.25 Кількість переглядів 8226 Путін аж замовк після слів Зеленського! Не стримались навіть у Китаї | Аналітика