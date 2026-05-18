Китай готує захоплення Тайваню: у Трампа забили на сполох і назвали дату

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Радники президента США Дональда Трампа прогнозують, що Китай може спробувати захопити Тайвань протягом наступних п’яти років. Такий крок лідера КНР Сі Цзіньпіна загрожує перекрити Штатам доступ до мікрочипів, необхідних для розвитку штучного інтелекту. Американська економіка наразі абсолютно не готова до подібних наслідків.

Про це пише Axios.

Під час візиту до Пекіна минулого тижня Трамп був у захваті від урочистого прийому та особливої уваги, яку йому продемонстрував Сі. Водночас, як стверджують люди з оточення президента США, за зовнішньою приязністю пролунали доволі жорсткі політичні сигнали.

Один із радників американського лідера зазначив, що Сі «намагається перевести Китай у нову позицію, де він каже: „Ми вже не держава, що розвивається. Ми вам рівня. І Тайвань — мій“.

За словами співрозмовника, «ця поїздка показала значно вищу ймовірність того, що питання Тайваню опиниться на порядку денному впродовж наступних п’яти років».

Радник також звернув увагу на економічні ризики для Сполучених Штатів у разі загострення ситуації навколо Тайваню. Він підкреслив, що американський ланцюг постачання мікрочипів усе ще не є достатньо незалежним.

«Для керівників компаній і фактично для всієї економіки немає важливішого питання, ніж постачання чипів», — наголосив він.

Попри це, частина американських топменеджерів позитивно оцінила дії Трампа щодо Ірану та Венесуели, а також його зусилля з відкриття нових ринків. Після поїздки деякі генеральні директори компаній висловили сподівання, що їхньому бізнесу вдасться отримати дозволи на роботу в Китаї, і відзначили роль президента США у перемовинах.

Зустріч Трампа з Сі та заяви про Тайвань — що відомо

Нагадаємо, під час закритих переговорів із Трампом у Пекіні 14 травня Сі заявив, що питання Тайваню є найважливішим у двосторонніх відносинах. Він суворо попередив: неправильний підхід до цієї теми загрожує стабільності, може призвести до зіткнень і навіть до військового конфлікту між США та КНР. Аналітики наголошують, що китайський лідер фактично недвозначно застеріг Вашингтон «не бавитися» з цим питанням.

Після візиту до Пекіна Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності, зазначивши, що не хоче воювати за тисячі миль від дому, і закликав обидві сторони «охолодити ситуацію». Він підтвердив, що дискусія щодо острова була головним пріоритетом для Сі, але позиція Вашингтона залишається незмінною.

Трамп припустив, що Китай навряд чи нападе на Тайвань під час його президентського терміну, оцінив рівень безпеки для жителів острова як «нейтральний» і додав, що потенційний продаж зброї Тайваню є гарним козирем для подальших переговорів.

