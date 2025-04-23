Китай має ключ до впливу на Москву у війні проти України – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Китай має потенціал змінити свою позицію щодо російсько-української війни та вплинути на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає PAP.

За його словами, результат цього конфлікту матиме далекосяжні наслідки для безпеки в регіоні на довгі роки.

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"Це визначить, наприклад, чи скотиться Білорусь зрештою до “російського світу” чи зможе захистити залишки своєї незалежності. Це стане точкою відліку для європейських устремлінь Молдови, Грузії та Вірменії. Це також вплине на зовнішню політику важливих партнерів у Центральній Азії, які дивляться на Москву та Пекін, але також шукають тісніших стосунків із Європою", - зазначив міністр.

Сікорський також підкреслив, що "російський імперіалізм — наш ворог" і що "такою є наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Інший не буде".

Раніше Китай відреагував на заяви України щодо виробництва військових товарів для РФ. КНР всіляко відкидає заяви України про причетність до виробництва китайськими компаніями військової техніки для Росії, назвавши їх “безпідставними”.