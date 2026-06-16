Китай може вплинути на Росію, але не робить цього: заява Зеленського

Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має суттєвий вплив на Росію завдяки тісним економічним зв’язкам. Однак наразі Київ не бачить готовності Пекіна використовувати цей важіль для тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна з метою завершення війни.

Про це глава держави сказав журналістам під час саміту G7 у французькому Евіані, пише «Укрінформ».

За його словами, для досягнення миру необхідно об’єднати зусилля всіх країн, які зацікавлені у припиненні війни.

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«Китай — це велика й дуже впливова країна. Я думаю, що найбільша торгівля Росії — саме з Китаєм, і це залежить від Китаю — купувати чи ні. Економіка РФ залежить від КНР, від рішень КНР. Це означає, що Китай має вплив», — пояснив він.

Президент також заявив, що Україна була б зацікавлена в активнішій ролі Китаю, та прокоментував потенційну зустріч із главою держави.

«Звісно, ми були б раді, якби вони (китайці — ред.) допомогли. Але ми цього не відчуваємо. Ми не відчуваємо їхнього настрою. Ми не відчуваємо, що вони готові тиснути на Путіна, тобто робити все, щоб завершити цю війну. Можливо, щось зміниться. Звісно, я дуже відкритий до зустрічі з президентом Сі. І наші команди можуть над цим працювати — саме для того, щоб зробити все можливе для зупинення війни», — наголосив він.

Раніше Зеленський розповів, про що говорив на зустрічі G7. Йшлося, зокрема, про енергетичну допомогу, посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot і нарощування виробництва. «Всі зрозуміли, що Росія не перемагає. Ми маємо домогтися завершення цієї війни», — наголосив він.

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