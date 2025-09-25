Прапор Китаю / © Associated Press

Для китайців важливішим стане, як перехитрити президента США Дональда Трампа, ніж як врятувати диктатора Путіна.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

«Зараз починається сезон американсько-китайських переговорів. Заплановано низку зустрічей, які можуть тривати місяць або й довше. Трамп на початку року планує відвідати Пекін, а потім запросить Сі Цзіньпіна до Вашингтона», – пояснив експерт.

За його словами, нині для Китаю головний акцент саме на відносинах зі Сполученими Штатами.

«Пекін може отримати від цих перемовин значно більше, ніж 50 мільярдів доларів для Росії. Для китайців важливіше, як надурити Трампа, ніж як врятувати Путіна. Водночас перехитрити Трампа через вплив на Путіна – це також можливий сценарій», – зауважив Горбач.

Він додав, що Китай здатний використати тему російсько-української війни як розмінну монету в переговорах зі США, аби виторгувати економічні преференції чи поступки.

«Я не кажу, що саме так і буде. Але ймовірність такого розвитку подій є доволі високою», – підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН Володимир Зеленський наголосив, що Китай має вирішальний вплив на Росію і здатен зупинити її агресію проти України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати докладають максимум зусиль для того, аби «врегулювати ситуацію між Росією та Україною».