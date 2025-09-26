Китай назвав дуже неочікувану причину війни в Україні

Китай. / © Associated Press

Війну Росії в Україні спричинили суперечності у сфері безпеки в Європі, які мають врегулювати європейські країни. Натомість “перекладання відповідальності” на Китай не вирішить проблем.

Про це на брифінгу заявив речник китайського МЗС Ґо Цзякунь, коментуючи заяви Заходу про те, що КНР може чинити тиск на Росію, повідомляє “Укрінформ”.

“Китай не є ані стороною, яка розв’язала “українську кризу” (так Китай називає війну в Україні - Ред.), ані її учасником”, - наголосив Ґо.

Він назвав КНР “відповідальною великою державою”, яка завжди “дотримується об’єктивної та неупередженої позиції”. З його слів, Пекін “активно сприяє примиренню та переговорам”.

Дипломат наголосив, що це не Китай не бажає припинення конфлікту, розпалює його і навіть наживається на цьому, а “інші сторони”. Мовляв, “перекладання відповідальності на Китай не вирішить питання”. Натомість, додав Ґо, Пекін підтримує активнішу участь ЄС у пошуку політичного врегулювання.

“Коріння “української кризи” лежить у регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі, що довго накопичувалися. Тільки шляхом врахування законних інтересів безпеки всіх сторін та створення за допомогою діалогу й переговорів збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки можна знайти правильний шлях вирішення проблеми”, - заявив представник МЗС Китаю.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що без допомоги Китаю Росія — ніщо. З його слів, Пекін має вирішальний вплив на Москву і здатен зупинити її агресію проти України.

