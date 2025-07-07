ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

Китай не дозволить Росії ні виграти, ні програти: Клімкін пояснив тонку гру Пекіна

Китай не став союзником Росії, але й не зацікавлений у її поразці. Пекін балансує вплив РФ як стратегічний актив у своїй антизахідній політиці.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Лідери Китаю та Росії

Лідери Китаю та Росії. / © Associated Press

Китай не став справжнім союзником Росії, але й не зацікавлений у її поразці.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

“Уся політика китайців спрямована на те, щоб Росія не виграла і не програла. Але головне — не програла. Росія для Китаю зараз — це актив. І, як на мене, найкращий актив”, — наголосив Клімкін.

Він пояснив, що для Пекіна Росія відіграє важливу роль у реалізації антизахідної, зокрема антиамериканської стратегії, яка з китайської перспективи має відтінки, відмінні від риторики Москви.

Водночас дипломат переконаний: перехід від партнерства до повноцінного союзництва між країнами не відбувся.

“Моя відповідь — ні. Однозначно ні. Китайці мають свої внутрішні обмеження, в тому числі проблеми з довірою”, — зауважив він.

За словами Клімкіна, Китай прагне зберегти Росію в стабільному, контрольованому стані, не даючи їй ані надто зміцнитися, ані остаточно ослабнути.

“Китайцям не потрібна сильна Росія і не потрібна слабка Росія. Вони будуть її балансувати”, — підсумував він.

Нагадаємо, минулого тижня газета Гонконгу South China Morning Post (SCMP) опублікувала розлогу статтю про те, чому Китай не може дозволити собі, щоб Росія програла в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie