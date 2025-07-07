Китай не дозволить Росії ні виграти, ні програти: Клімкін пояснив тонку гру Пекіна

Лідери Китаю та Росії. / © Associated Press

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Китай не став справжнім союзником Росії, але й не зацікавлений у її поразці.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

“Уся політика китайців спрямована на те, щоб Росія не виграла і не програла. Але головне — не програла. Росія для Китаю зараз — це актив. І, як на мене, найкращий актив”, — наголосив Клімкін.

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Він пояснив, що для Пекіна Росія відіграє важливу роль у реалізації антизахідної, зокрема антиамериканської стратегії, яка з китайської перспективи має відтінки, відмінні від риторики Москви.

Водночас дипломат переконаний: перехід від партнерства до повноцінного союзництва між країнами не відбувся.

“Моя відповідь — ні. Однозначно ні. Китайці мають свої внутрішні обмеження, в тому числі проблеми з довірою”, — зауважив він.

За словами Клімкіна, Китай прагне зберегти Росію в стабільному, контрольованому стані, не даючи їй ані надто зміцнитися, ані остаточно ослабнути.

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“Китайцям не потрібна сильна Росія і не потрібна слабка Росія. Вони будуть її балансувати”, — підсумував він.

Нагадаємо, минулого тижня газета Гонконгу South China Morning Post (SCMP) опублікувала розлогу статтю про те, чому Китай не може дозволити собі, щоб Росія програла в Україні.