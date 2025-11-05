Китай не нейтральний: які вигоди отримує Пекін від війни в Україні

Прапор Китаю. / © Associated Press

Хоч Китай продовжує стверджувати, мовляв, є нейтральний щодо війни Росії проти України. Втім, Пекін отримує подвійну вигоду від війни.

Про це заявив військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк.

Він наголошує на тому, що протягом останніх майже чотирьох років країни всього світу були втягнуті у війну. Деякі безпосередньо надавали військову допомогу агресорові Росії - як-от Північна Кореяя. Тим часом західні країни підтримали Україну військовою допомогою та різними спробами припинити бойові дії.

“Війна завжди вигідна комусь. Структурно всі втрачають від війни, але окремі країни та компанії можуть дуже добре на цьому заробити - як особливі бенефіціари”, - висловився Кларк.

За його словами, великі збройові компанії зараз виробляють більше, ніж за останні 20 років. Зокрема, Китай. Кларк каже, що КНР “дуже добре” заробляє на Україні двома основними способами.

Перший — економічний. Зараз Пекін продає Російській Федерації дуже багато товарів. Хоч офіційно китайська влада заперечує це.

“Вони кажуть, що це звичайні цивільні компоненти, але ми всі знаємо, що це не так. Вони мають подвійне призначення”, - наголосив військовий експерт.

Друга причина, зауважує Кларк, є політичною. З його слів, Китай отримує корисний досвід від цієї війни, оскільки вона відволікає увагу європейців.

“Війна все більше розколює Європу та Америку, і це все на їхню (Китаю - Ред.) користь”, - пояснив кореспондент і додав, що це дозволяє КНР “непомітно” діяти проти Тайваню та в Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, днями Росія та Китай уклали нові угоди. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до КНР, де провів офіційну зустріч із головою країни Сі Цзіньпіном. За підсумками переговорів сторони підписали низку документів про співпрацю у сферах енергетики, космосу та високих технологій.