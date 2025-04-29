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Китай несподівано окреслив своє бачення миру для України: що запропонував Пекін
Пекін закликав партнерів дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв’язанню конфлікту.
Пекін вкотре наголосив на підтримці мирного врегулювання війни в Україні та закликав сторони сконцентруватися на вивченні її першопричин.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.
За словами Ван Ї, в умовах нестабільної міжнародної ситуації країни БРІКС мають активніше підтримувати мир, розвиток і справедливість у світі. Він закликав партнерів дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв’язанню конфліктів — зокрема в Україні та на Близькому Сході.
“Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди”, — підкреслив глава МЗС Китаю.
Раніше Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо нової дати “перемир’я”.