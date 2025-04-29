Китай несподівано окреслив своє бачення миру для України: що запропонував Пекін

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. / © Getty Images

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Пекін вкотре наголосив на підтримці мирного врегулювання війни в Україні та закликав сторони сконцентруватися на вивченні її першопричин.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.

За словами Ван Ї, в умовах нестабільної міжнародної ситуації країни БРІКС мають активніше підтримувати мир, розвиток і справедливість у світі. Він закликав партнерів дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв’язанню конфліктів — зокрема в Україні та на Близькому Сході.

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“Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди”, — підкреслив глава МЗС Китаю.

Раніше Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо нової дати “перемир’я”.