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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Китай несподівано окреслив своє бачення миру для України: що запропонував Пекін

Пекін закликав партнерів дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв’язанню конфлікту.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. / © Getty Images

Пекін вкотре наголосив на підтримці мирного врегулювання війни в Україні та закликав сторони сконцентруватися на вивченні її першопричин.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі глав МЗС країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.

За словами Ван Ї, в умовах нестабільної міжнародної ситуації країни БРІКС мають активніше підтримувати мир, розвиток і справедливість у світі. Він закликав партнерів дотримуватися неупередженості, зміцнювати взаємодію з ООН та сприяти політичному розв’язанню конфліктів — зокрема в Україні та на Близькому Сході.

“Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди”, — підкреслив глава МЗС Китаю.

Раніше Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо нової дати “перемир’я”.

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