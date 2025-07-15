Китай обіцяє поглибити підтримку Росії після тарифних погроз Трампа

Пекін відповів на тарифні погрози Трампа обіцянкою поглибити співпрацю з Росією / © ТСН.ua

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Китай пообіцяв посилити свою підтримку Росії після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити драконівські тарифи проти торгових партнерів Москви. Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що дві країни мають «зміцнити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах» після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пекіні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент США у понеділок пригрозив завдати удару по головних торгових партнерах Росії, включно з Китаєм, 100-відсотковими тарифами, якщо Путін не підпише мирну угоду протягом 50 днів.

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У відповідь Сі, після зустрічі із Сергієм Лавровим у вівторок, 15 липня, заявив, що рівень довіри між Китаєм і Росією «поглибився» настільки, що дві держави «створюють модель нового типу міжнародних відносин».

Пекін, який є дипломатичним та економічним союзником Москви, заявляє про свій нейтралітет у конфлікті між Росією та Україною. Однак міністр закордонних справ Китаю раніше заявляв, що Пекін не може дозволити Росії програти війну, оскільки побоюється, що тоді Вашингтон переключить свою увагу на Китай. Про це стало відомо з витоків інформації про зустріч з представниками ЄС.

Нагадаємо, у Китаї вважають, що посилення санкцій США проти Росії не сприяє врегулюванню війни в України. Пекін впевнений, що припинити бойові дії і досягти миру можливо лише шляхом діалогу та переговорів.