Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
2 хв

Китай обирає торгівлю з РФ замість мирного треку — Зеленський

Китай став найбільшим імпортером російських енергоресурсів і фактично фінансує війну, зазначив Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Прапор Китаю

Президент України Володимир Зеленський констатував відсутність реального бажання Пекіна доєднатися до мирного врегулювання війни. Натомість, за словами глави держави, КНР нарощує економічну підтримку країни-агресора.

Про це Зеленський заявив у спілкуванні з журналістами.

Роль Китаю в економіці РФ

Президент підкреслив, що попри дипломатичні сподівання Києва, на сьогодні роль Китаю є радше деструктивною, оскільки країна стала головним фінансовим «донором» російської воєнної машини.

«На сьогодні Китай — найбільший імпортер, а ми знаємо, куди йдуть ці гроші. Гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну. Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю», — наголосив президент.

Сподівання на мирний трек

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна ніколи не відмовлялася від діалогу з Пекіном і завжди прагнула бачити Китай серед активних учасників мирного процесу.

Ключові тези Президента:

  • Зростання імпорту: Пекін наростив обсяги закупівлі російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення.

  • Фінансування агресії: надприбутки від торгівлі з КНР дозволяють Кремлю продовжувати виробництво зброї та утримувати армію.

  • Мирні ініціативи: Україна все ще зацікавлена у залученні Китаю до реалізації «Формули миру», проте наразі не бачить зустрічних кроків.

Раніше офіційний Київ неодноразово закликав Пекін використати свій вплив на Москву, щоб змусити Росію припинити агресію, проте КНР продовжує дотримуватися політики «нейтралітету», яка фактично сприяє економічній стійкості РФ.

Раніше Володимир Зеленський заявив про використання Росією китайської космічної розвідки для атаки на енергетику України.

