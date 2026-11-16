Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: коли відбудеться саміт

Трамп, Путін, Сі / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть тристоронню зустріч у китайському місті Шеньчжень у четвер, 19 листопада.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Реклама

«19 листопада президент Сі Цзіньпін проведе у Шеньчжені саміт Китаю, Росії та США за участю президента Володимира Путіна та президента Дональда Дж. Трампа», — йдеться у повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства.

Реклама

У МЗС КНР обмежилися коротким анонсом зустрічі, не розкривши її порядку денного.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Раніше американське видання New York Post повідомило, що під час першої в історії тристоронньої зустрічі лідери США, Китаю та Росії можуть обговорити підготовку угоди щодо контролю над ядерною зброєю.

У Кремлі також підтверджували, що зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.

Водночас китайська сторона наразі офіційно не уточнила, які саме питання обговорюватимуть учасники саміту та чи йтиметься під час переговорів про завершення війни Росії проти України.

Реклама

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо України у форматі «E5 + ЄС». Водночас європейські партнери мають намір забезпечити максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію.

Новини партнерів