Китай не планує направляти своїх миротворців до України в межах гарантій безпеки.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ КНР, пише Clash Report та росЗМІ з посиланням на представника китайського МЗС Лінь Цзяня.

“Відповідна інформація не відповідає дійсності. Позиція Китаю щодо українського питання зрозуміла і послідовна”, - наголосив дипломат.

Зауважимо, кілька днів тому видання Welt am Sonntag повідомило, нібито Китай нібито за певних умов готовий відправити миротворців до України. Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті. Пекін буде готовий зробити це, «якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату ООН».

Нагадаємо, раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, мовляв, у Москві погоджуються на гарантії безпеки для України. Втім, з його слів, треба, аби це гарантували "на рівній основі" Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Окрім того, гарантії безпеки мала б забезпечувати й сама Росія. Мовляв, серйозно обговорювати це питання без РФ — це "шлях у нікуди".