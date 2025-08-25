ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1567
Час на прочитання
1 хв

Китай остаточно відповів, чи відправить миротворців до України

Раніше ЗМІ повідомляли, що нібито Китай готовий за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Китай не планує направляти своїх миротворців до України в межах гарантій безпеки.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ КНР, пише Clash Report та росЗМІ з посиланням на представника китайського МЗС Лінь Цзяня.

“Відповідна інформація не відповідає дійсності. Позиція Китаю щодо українського питання зрозуміла і послідовна”, - наголосив дипломат.

Зауважимо, кілька днів тому видання Welt am Sonntag повідомило, нібито Китай нібито за певних умов готовий відправити миротворців до України. Дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли, що в китайських владних колах підтвердили готовність взяти участь у миротворчому контингенті. Пекін буде готовий зробити це, «якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату ООН».

Нагадаємо, раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, мовляв, у Москві погоджуються на гарантії безпеки для України. Втім, з його слів, треба, аби це гарантували "на рівній основі" Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Окрім того, гарантії безпеки мала б забезпечувати й сама Росія. Мовляв, серйозно обговорювати це питання без РФ — це "шлях у нікуди".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie