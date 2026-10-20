Китай озвучив нову позицію щодо завершення війни в Україні

Прапор Китаю. / © pixabay.com

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Китай закликає відновити діалог і піти на взаємні поступки заради закінчення війни Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час пресконференції з очільницею МЗС Болгарії Велиславою Петровою-Чамовою у Софії.

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На думку китайського дипломата, головною перешкодою для досягнення миру в Україні є відсутність довіри між сторонами. Мовляв, саме це є «наріжним каменем миру».

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«У сучасному світі найбільшою проблемою є брак довіри. Від „української кризи“ (так Китай називає війну — Ред.) до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити потрібен діалог», — сказав Ван Ї.

За його словами, КНР докладає зусиль для досягнення миру. Ба більше, зауважив він, Пекін закликає всі сторони не втрачати віри у можливість мирного врегулювання і продовжувати діалог.

«Китай направив усім сторонам чіткий сигнал: потрібно зберігати тверду впевненість, виявляти наполегливість, вести діалог та консультації, проявляти взаєморозуміння і йти на взаємні поступки, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир», — заявив очільник МЗС Китаю.

Він запевнив, що КНР надалі буде дотримуватися міжнародних зобов’язань і відіграватиме належну роль у подоланні дефіциту довіри та врегулюванні криз і конфліктів.

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Роль Китаю у переговорах — що відомо

Президент США Дональд Трамп запевнив, що готовий зробити все можливе для миру незалежно від того, хто братиме участь у зустрічі. Він не виключив зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи завершення війни в Україні. Він не виключив, що переговори можуть відбутися без участі президента України Володимира Зеленського.

Водночас китайська сторона наразі не коментує інформацію про можливу тристоронню зустріч лідерів США, Китаю та Росії, під час якої можуть обговорити шляхи до миру.

Аналітики ISW вважають, що Кремль вигадав новий план щодо України, а тому наполягає на зустрічі Путіна, Трампа і Сі. Ймовірно, Москва прагне створити образ дипломатичного партнера та зміцнити альтернативні міжнародні об’єднання, які кидають виклик організаціям під проводом Заходу.

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