Китай після масованої атаки РФ зробив заяву про "врегулювання" війни

Атака на Київ 28 серпня. / © Associated Press

Китай закликав створити умови для врегулювання війни в Україні політичними методами. Заява Пекіна пролунала після масованої атаки РФ, яка вбила щонайменше 18 осіб.

Про це заявив речник китайського Міністерства закордонних справ Ґо Цзякунь, коментуючи нічний удар РФ, повідомляє “ Укрінформ”.

"Ми закликаємо всі залученні сторони дотримуватися трьох принципів: не допускати поширення конфлікту, уникати військової ескалації та утримуватися від дій, що провокують зростання напруженості", – сказав Ґо.

Мовляв, це допоможе зменшити рівень ескалації та створити умови для політичного врегулювання "кризи" - так КНР вже понад три роки називає розв’язану Росією війну.

З його слів, позиція Китаю щодо війни залишається послідовною та однозначною. Ґо Цзякунь наголосив, що китайська влада вважає діалог та переговори “єдиним дієвим способом врегулювання "української кризи".

Нагадаємо, цієї ночі РФ убила в Києві щонайменше чотирьох дітей. Загалом станом на 15:00 відомо про 18 жертв атаки. Рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку в Дарницькому районі, куди прилетіли ракети, тривають далі.

Зауважимо, ресурс Clash Report повідомив, що для обстрілу України РФ використала новітні безпілотники «Герань-3», у складі яких виявили іноземне комплектування. Їхня особливість — реактивні двигуни, що роблять політ значно швидшим та ускладнюють роботу системи протиповітряної оборони.

