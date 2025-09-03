Китай показав шоу і Трамп вибухнув гнівом: CNN про бездоганний план Сі Цзіньпіна

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Дональд Трамп розлючений тим, що Китай спілкується з його друзями-авторитетами. Якщо парад Сі Цзіньпіна у Пекіні мав на меті роздратувати американського лідера, то захід спрацював ідеально.

Про це йдеться у статті CNN.

Зазначаться, що Трамп вибухнув обуренням у Truth Social після того, як світ побачив кадри, на яких китайський лідер приймає авторитарних правителів Росії Володимира Путіна та Північної Кореї Кім Чен Ина, звинувативши трійцю у змові проти США.

Реклама

“Публікація у Truth Social означає одне: якщо дві зустрічі авторитарних лідерів, супротивників США та колишніх союзників у Китаї цього тижня були задумані як особиста образа президента США, то вони спрацювали ідеально. І це підкреслило марність його спроб підкорити жорстких світових лідерів своїм чарам “мистецтва укладання угод" та його заяв про те, що його нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними”, - йдеться у статті.

Минулого місяця Трамп зустрівся з Путіним на Алясці. Втім, зустріч президентів на червоній доріжці поки що не змогла забезпечити жодного прогресу в напрямку припинення війни в Україні. Що більше - диктатор РФ кинув виклик сподіванням президента США, посиливши напади на мирних жителів, а також тим, що всіляко затягує переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом велике святкування Китаю відбувається у напружений міжнародний момент, оскільки азійська наддержава прагне скористатися нестабільною зовнішньою політикою Трампа, яка підірвала репутацію Америки як надійної великої держави.

“Гнів Трампа був іронічним, оскільки останні кілька днів у Китаї відбувалися саме такі перформативні видовища, які він так любить. Але згуртування антизахідних держав у Пекіні – це більше, ніж просто тролінг. Це раннє попередження про те, що політика другого терміну Трампа, заснована на тарифному примусі, цькуванні менших держав та націоналізмі «Америка понад усе», може мати зворотний ефект”, - наголошує CNN.

Реклама

Святкування КНР є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на демонстрацію своєї нової могутності та випробування альтернативних глобальних зв'язків і систем, бо прагне затьмарити Захід. Зібравши лідерів з Азії, Близького Сходу та інших країн, Сі продемонстрував здатність блоку зірвати глобальну владу США на багатьох фронтах.

Нагадаємо, 3 вересня Китай провів масштабний військовий парад присвячений 80-й річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. Під час заходу Сі Цзіньпін продемонстрував найновіші розробки у сфері озброєння. Зокрема, міжконтинентальну ракету DF-5C, здатну, за офіційними заявами, уражати будь-яку ціль на планеті.

The Guardian пише, що Путін, Кім і Сі продемонстрували на параді в Китаї небезпечний союз, а також колективний спротив тиску Заходу.