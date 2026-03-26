Китай попередив про небезпечний сценарій в Ірані

Прапор Китаю. / © Associated Press

Китай закликає всі сторони конфлікту на Близькому Сході створювати умови для початку справді змістовних та мирних переговорів. Мовляв, затягування не відповідає інтересам ні США, ні Ірану.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє «Укрінформ».

«Продовження цієї війни призведе лише до збільшення кількості жертв і втрат, до подальшого загострення ситуації», — сказав Лінь.

Зі слів дипломата, наразі варто застосовувати всі можливості для досягнення миру та просування припинення бойових дій. Мовляв, своєю чергою, Пекін підтримує всі зусилля «щодо зниження напруженості та деескалації ситуації».

«Всі сторони повинні працювати разом над створенням умов для початку справді змістовних та щирих мирних переговорів. Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль щодо цього», — заявив речник МЗС КНР.

Війна в Ірані та Китай

Пекін підтримав призначення нового лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. КНР наголошує, що виступає проти «будь-яких дій», спрямованих проти аятоли, а суверенітет, безпека і територіальна цілісність Ірану повинні поважатися».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про співпрацю з Росією та Китаєм на тлі війни. Зокрема, в межах військового співробітництва.

Водночас Іран відкрив Ормузьку протоку для судноплавства. Втім, тільки для «дружніх» країн, зокрема Китаю та РФ. Наразі, заявляють у Тегерані, вони не бачать жодних причин «дозволяти ворогу проходити через Ормузьку протоку».