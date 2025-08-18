Китай прокоментував зустріч Трампа з Путіним та візит Зеленського до США

Речниця МЗС Китаю Мао Нін / © Associated Press

У Китаї дали позитивну оцінку саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Пекін також висловився про зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами Євросоюзу 18 серпня у Вашингтоні.

Про це повідомляє Newsweek.

Попри відсутність негайної угоди про припинення вогню або ширшого врегулювання війни в Україні, Китай назвав контакти між США та Росією кроком у напрямку миру.

«Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни в Україні — ред.)», — заявила на брифінгу речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона акцентувала, що Пекін радий бачити, як Вашингтон та Москва «покращують відносини та сприяють процесу політичного врегулювання української кризи».

Нагадаємо, 18 серпня Трамп має зустрітися із Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі. Очікується, що президент США тиснутиме на Україну щодо угоди з Росією, яка передбачає передавання країні-агресорці додаткових територій.

Речниця китайського МЗС прокоментувала ці плани.

«Ми очікуємо, що всі зацікавлені сторони візьмуть участь у процесі мирних переговорів у відповідний час і якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яку можуть прийняти всі сторони», — висловилась Мао Нін.

Нагадаємо, за даними Reuters, Путін на зустрічі з Трампом висунув свої вимоги для завершення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, заборону вступу до НАТО та державний статус російської мови.

За інформацією Bloomberg, під час зустрічі з Трампом 18 серпня Зеленський намагатиметься дізнатися більше про вимоги Росії щодо припинення війни, визначити час можливої тристоронньої зустрічі та домогтися посилення санкцій проти Москви. Своєю чергою члени делегації з ЄС прагнутимуть з’ясувати, які гарантії безпеки готові надати США та чи можлива зустріч Зеленського з Путіним за їхнього посередництва.

Зауважимо, після саміту з Путіним та напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що Україна має бути готова втратити частину територій на користь Росії, «бо що довше триватиме війна, то більше земель вона й надалі втрачатиме».