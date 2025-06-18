Прапор Китаю / © Associated Press

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Китай розкритикував країни G7 за “втручання у внутрішні справи” країни та обурився заявами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо економічної політики КНР.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на речника китайського МЗС Го Цзякунь.

Дипломат висловив офіційний протест проти заклику прем'єр-міністра Канади Марка Карні до того, щоб Китай “утримався від ринкових викривлень і шкідливих надлишкових потужностей”. За словами Го, такі коментарі є “безвідповідальними, маніпулятивними та наклепницькими”.

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Зауважимо, окрім занепокоєння стосовно торговельної та промислової політики, лідери G7 обговорили свою “серйозну стурбованість” діяльністю КНР у Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, а також важливість підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці.

Го заперечив наявність “надлишкових потужностей і викривлення ринку”. За його словами, ці заяви є лише “приводом для торгового протекціонізму” та придушення китайської промисловості.

Го Цзякунь розкритикував також Урсулу фон дер Ляєн. Під час саміту G7 політикиня звинуватила Пекін у використанні панівної позиції в деяких секторах “не лише як розмінну монету, а і як зброю для підриву конкурентів у ключових галузях”.

“У міру того, як економіка Китаю сповільнюється, Пекін наповнює світові ринки субсидованими надлишковими потужностями, які його власний ринок не може поглинути”, — сказала фон дер Ляєн.

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На це представник китайського МЗС відповів, що “політика промислових субсидій Китаю завжди дотримувалася принципів відкритості, справедливості та взаємності”.

Як повідомлялося, за підсумками саміту лідерів держав-членів “Групи семи” були оприлюднені шість спільних декларацій. Вони стосуються протидії торгівлі людьми, розвитку штучного інтелекту та квантових технологій, видобутку критичних мінералів, боротьбі з лісовими пожежами та іноземного втручання у внутрішні справи країн.

Тим часом спільної заяви G7 щодо України не буде після того, як США вимагали зміни формулювань. Хоча спочатку планувалося, що спільна заява була, джерело в уряді Канади каже, що шестеро лідерів були готові піти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли їх пом'якшити.

Тим часом The Guardian пише, що Україна розчарована самітом G7. Українські дипломати висловили глибоке розчарування через те, що Дональд Трамп проігнорував Київ на саміті G7. Додатковим ударом стало вето США на спільну заяву саміту щодо України, яку вони вважали надто «антиросійською».

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Дата публікації 11:05, 18.06.25 Кількість переглядів 13 Трамп сліпо вірить КГБівцю путіну, а той руйнує репутацію США - Джигун