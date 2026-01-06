ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
2 хв

Китай шокував заявою про «мирні принципи» врегулювання війни в Україні

Китай говорить про «мир і суверенітет» в Україні, але водночас не засуджує війну РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © Associated Press

У Китаї заявляють, мовляв, від першого дня війни в Україні «залишаються відданими» просуванню мирних переговорів та політичного врегулювання кризи — так від 2022-го Пекін називає повномасштабне вторгнення РФ.

Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, повідомляє «Укрінформ».

З її слів, підхід КНР до врегулювання «кризи» чіткий і нібито базується на чотирьох мирних принципах. Зокрема, йдеться про повагу до суверенітету і територіальної цілісності усіх держав.

«В основі підходу Китаю до розв’язання цього питання лежать чотири мирні принципи, висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, а саме: суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілі та принципи Статуту ООН мають дотримуватись, законні інтереси безпеки всіх країн повинні сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні бути підтримані», — сказала Мао.

Видання зауважує, що дипломатка ухилилася від відповіді на запитання про те, у чому, з точки зору Китаю, різниця між подіями у Венесуелі та Україні. Не пояснила вона й те, чому Пекін засудив дії США у Венесуелі, а агресорки Росії в Україні — ні.

Натомість вона наголосила, мовляв, «об’єктивна та справедлива» позиція Пекіна і докладені ним зусилля для досягнення миру є «очевидними» для міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, Китай звинуватив США у «гегемонії» через дії у Венесуелі. Зокрема, у Пекіні заявили, що «глибоко шоковані» новинами про силову акцію проти суверенної держави та її керівника Ніколаса Мадуро. Мовляв, силове усунення лідера Венесуели може спровокувати ланцюгову реакцію хаосу.

Дата публікації
Кількість переглядів
538
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie