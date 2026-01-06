Китай шокував заявою про «мирні принципи» врегулювання війни в Україні

Прапор Китаю. / © Associated Press

Реклама

У Китаї заявляють, мовляв, від першого дня війни в Україні «залишаються відданими» просуванню мирних переговорів та політичного врегулювання кризи — так від 2022-го Пекін називає повномасштабне вторгнення РФ.

Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, повідомляє «Укрінформ».

З її слів, підхід КНР до врегулювання «кризи» чіткий і нібито базується на чотирьох мирних принципах. Зокрема, йдеться про повагу до суверенітету і територіальної цілісності усіх держав.

Реклама

«В основі підходу Китаю до розв’язання цього питання лежать чотири мирні принципи, висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, а саме: суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілі та принципи Статуту ООН мають дотримуватись, законні інтереси безпеки всіх країн повинні сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні бути підтримані», — сказала Мао.

Видання зауважує, що дипломатка ухилилася від відповіді на запитання про те, у чому, з точки зору Китаю, різниця між подіями у Венесуелі та Україні. Не пояснила вона й те, чому Пекін засудив дії США у Венесуелі, а агресорки Росії в Україні — ні.

Натомість вона наголосила, мовляв, «об’єктивна та справедлива» позиція Пекіна і докладені ним зусилля для досягнення миру є «очевидними» для міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, Китай звинуватив США у «гегемонії» через дії у Венесуелі. Зокрема, у Пекіні заявили, що «глибоко шоковані» новинами про силову акцію проти суверенної держави та її керівника Ніколаса Мадуро. Мовляв, силове усунення лідера Венесуели може спровокувати ланцюгову реакцію хаосу.