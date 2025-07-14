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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Китай та РФ обговорили війну в Україні та відносини зі США: що заявив Лавров

Росія та Китай обговорили війну в Україні та зв'язки зі Сполученими Штатами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Росія та Китай

Росія та Китай / © ТСН.ua

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили свої відносини зі Сполученими Штатами та перспективи припинення війни в Україні, йдеться у заяві міністерств закордонних справ Китаю та Росії.

Про це інформує Reutes.

Міністр закордонних справ президента Володимира Путіна Сергій Лавров зустрівся в Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Лавров має взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва у Китаї.

“Сторони також обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи врегулювання української кризи”, – повідомило російське міністерство закордонних справ.

“Було підкреслено важливість зміцнення тісної координації між двома країнами на міжнародній арені, зокрема в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС”, – заявило міністерство.

“Тісний контакт між двома країнами мав на меті №сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом”, – заявило МЗС Китаю.

“Сторони також обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи врегулювання української кризи”, – повідомило російське МЗС.

Нагадаємо, що раніше Кім Чен Ин підтвердив підтримку Росії у війні з Україною.

Кім Чен Ин підтвердив беззастережну підтримку дій Росії у війні з Україною під час візиту Лаврова до КНДР.

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