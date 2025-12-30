Китай у своїй традиційній манері прокоментував "атаку" БпЛА на резиденцію Путіна на Валдаї

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Реклама

Китай закликав сторони російсько-українського конфлікту (так КНР називає війну — Ред.) утримуватися від ескалації ситуації та працювати над створенням умов для політичного врегулювання.

Про це заяви речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи «спроби нападу на резиденцію Путіна», повідомляє «Укрінформ».

«Китай закликає всі зацікавлені сторони дотримуватися чотирьох принципів: запобігання розширенню конфлікту, утримання від ескалації ситуації, відмови від розпалювання ворожнечі та створення умов для політичного врегулювання кризи», — сказав Лінь.

Реклама

Китайський дипломат не відповів на запитання, чи вважає правдою заяву Москви. Окрім того, він не висловив жодного застереження чи засудження самого факту «атаки».

«Ми продовжуємо наполягати, що діалог та переговори залишаються єдиним реалістичним і життєздатним шляхом врегулювання української кризи», — наголосив Лінь Цзянь.

Як повідомлялося, індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді відреагував на «атаку» на резиденцію Путіна. З його слів, Індія «глибоко стурбована» цією подією. Прем’єр наголосив, що нинішні дипломатичні зусилля є «найбільш життєздатним шляхом» до припинення бойових дій і встановлення миру.

Нагадаємо, жителі Валдаї, найближчого до резиденції «фюрера» міста заявили, що не помітили жодних ознак бойових дій у ніч проти 29 грудня. Журналісти The Moscow Times поспілкувалися з 14 мешканцями міста. Усі опитані в один голос стверджують: у ту ніч вони не чули ні характерного звуку моторів дронів, ні вибухів.

Реклама