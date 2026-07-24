Китай ударив по європейському бізнесу через Росію

Прапор Китаю / © Associated Press

Реклама

Санкційне протистояння між Китаєм та Євросоюзом вийшло на новий рівень. Міністерство торгівлі країни оголосило про внесення 14 європейських підприємств до переліку експортного контролю — відтепер китайські компанії не мають права постачати до них товари «подвійного призначення», а іноземні фірми не можуть перепродувати такі товари з Китаю цим суб’єктам.

Про це повідомляє видання ABC News.

Рішення у Пекіні було прийняте після того, як ЄС ухвалив 21-й пакет обмежень проти Росії, куди потрапили 14 компаній з материкового Китаю та Гонконгу. За оцінкою європейців, ці підприємства допомагали Москві обходити ембарго, постачаючи товари подвійного призначення та технології.

Реклама

Китай відповів своїми санкціями. Тепер будь-які товари, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, заборонено постачати до зазначених європейських суб’єктів. Обмеження стосуються й іноземних фірм, які хотіли б перепродувати таку продукцію з Китаю.

Серед компаній, що опинилися під ударом:

- Tatra Trucks (Чехія) — виробник транспортних засобів;

- Lafert SpA (Італія) — виробник електродвигунів;

- Sindlhauser Materials GmbH (Німеччина) — матеріалознавче підприємство;

- Cavok UAS (Франція) — виробник дронів.

У міністерстві торгівлі Китаю заявили, що заходи вжито «для захисту національної безпеки та інтересів, а також для виконання міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження» у відповідь на «грубі дії ЄС».

Реклама

Нагадаємо, що 21-й пакет санкцій ЄС торкнувся не лише китайських компаній. Також під обмеження потрапили суб’єкти з Індії та Туреччини, яких підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та технологій.

Новини партнерів