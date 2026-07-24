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Китай ударив по європейському бізнесу через Росію
Пекін ударив по бізнесу з ЄС після того, як Брюссель ухвалив новий пакет санкцій проти російських постачальників.
Санкційне протистояння між Китаєм та Євросоюзом вийшло на новий рівень. Міністерство торгівлі країни оголосило про внесення 14 європейських підприємств до переліку експортного контролю — відтепер китайські компанії не мають права постачати до них товари «подвійного призначення», а іноземні фірми не можуть перепродувати такі товари з Китаю цим суб’єктам.
Про це повідомляє видання ABC News.
Рішення у Пекіні було прийняте після того, як ЄС ухвалив 21-й пакет обмежень проти Росії, куди потрапили 14 компаній з материкового Китаю та Гонконгу. За оцінкою європейців, ці підприємства допомагали Москві обходити ембарго, постачаючи товари подвійного призначення та технології.
Китай відповів своїми санкціями. Тепер будь-які товари, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, заборонено постачати до зазначених європейських суб’єктів. Обмеження стосуються й іноземних фірм, які хотіли б перепродувати таку продукцію з Китаю.
Серед компаній, що опинилися під ударом:
- Tatra Trucks (Чехія) — виробник транспортних засобів;
- Lafert SpA (Італія) — виробник електродвигунів;
- Sindlhauser Materials GmbH (Німеччина) — матеріалознавче підприємство;
- Cavok UAS (Франція) — виробник дронів.
У міністерстві торгівлі Китаю заявили, що заходи вжито «для захисту національної безпеки та інтересів, а також для виконання міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження» у відповідь на «грубі дії ЄС».
Нагадаємо, що 21-й пакет санкцій ЄС торкнувся не лише китайських компаній. Також під обмеження потрапили суб’єкти з Індії та Туреччини, яких підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та технологій.