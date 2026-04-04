Прапор Китаю / © Associated Press

Реклама

Китай уважно аналізує війну Росії проти України та, ймовірно, намагатиметься адаптувати українські військові підходи і технологічні рішення для власних потреб.

Про це у прямому етері Еспресо заявив генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян.

Він наголосив, що попри відсутність прямої участі у бойових діях, Китай відіграє помітну роль у підтримці Росії.

Реклама

«Хоч Китай і не надає військ РФ, але безперечно забезпечує значну підтримку цій війні. НАТО назвало Китай ключовим чинником, що сприяє війні Росії, зокрема через постачання великих обсягів компонентів подвійного призначення, які використовуються в багатьох системах озброєння», — зазначив Раян.

Він додав, що Пекін також купує російську нафту та допомагає підвищувати ефективність оборонної промисловості РФ.

«Китай також закуповує російську нафту та допомагає підвищувати ефективність російських підприємств оборонної промисловості, зокрема тих, що виробляють „шахеди“ або „герані“. Таким чином, Китай є одним із головних партнерів Росії у війні проти України», — підкреслив генерал.

За його словами, китайське керівництво ретельно спостерігає за перебігом війни та робить висновки з українського досвіду, який фактично формує сучасні підходи до ведення бойових дій.

Реклама

«Китай дуже вміло аналізує чужі війни, і, ймовірно, можна очікувати, що він намагатиметься адаптувати або відтворити багато рішень і підходів, які Україна напрацювала під час цієї війни», — зауважив Раян.

Окремо він звернув увагу на фактор Тайваню та позицію США.

«Щодо Тайваню, вважаю, що китайське керівництво уважно спостерігало за діями президента Трампа протягом останніх 12 місяців», — сказав він.

За словами генерала, Пекін враховує непередбачуваність американської політики, а також використання значних запасів боєприпасів.

Реклама

«Вони зважають на його непередбачуваність, а також на те, як Сполучені Штати витратили значні обсяги боєприпасів, які могли б бути використані для підтримки Тайваню у разі нападу Китаю», — пояснив Раян.

У підсумку він зазначив, що нині китайське керівництво може почуватися більш упевнено на міжнародній арені.

«Тож, складається враження, що китайське керівництво нині почувається доволі впевнено щодо свого становища у світі, особливо якщо Трамп наважиться підірвати єдність НАТО», — підсумував генерал.

Раніше повідомлялося, що експерт Центру східних досліджень Міхал Богуш заявив, що Україна припустилася стратегічної помилки, переоцінивши свою значущість для Китаю та не врахувавши реальні механізми прийняття рішень у КНР.

Реклама

Ми раніше інформували, що нове розслідування журналістів виявило активне розширення ядерної інфраструктури Китаю в провінції Сичуань.