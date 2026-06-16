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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
57
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Китай відповів, чи справді тренує російську армію

Євросоюз запідозрив Китай у тренуванні російських окупантів, але Пекін усе відкидає.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Прапори Китаю і Росії

Прапори Китаю і Росії / © Associated Press

Китай офіційно відреагував на гучні заяви Євросоюзу щодо можливого навчання російських солдатів для участі у війні проти України. У МЗС країни назвали ці повідомлення безпідставними та наклепницькими.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в Пекіні.

«Ці твердження безпідставні та є суто наклепницькими», — сказав Лінь Цзянь, коментуючи звинувачення у підготовці російських військових.

Речник китайського зовнішньополітичного відомства назвав слова верховної представниці Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас необґованими і відкинув їх без додаткових пояснень.

Зауважимо, як інформує Bloomberg, Каллас заявила, що Китай проводив підготовку російських військових для участі у війні в Україні.

«Ми також тепер підтвердили повідомлення про те, що китайські військові тренували російський військовий персонал для бойових дій в Україні. Ми ретельно оцінюємо наслідки цього»», — заявила верховна представниця ЄС 16 червня після зустрічі міністрів закордонних справ.

Каллас не назвала і не деталізувала ці повідомлення.

Китай тренував російських військових для війни — що відомо

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Китай тренував російських військових для війни проти України: спецслужби ЄС заявили, що мають докази прямої військової підтримки Москви з боку Пекіна. За даними європейських чиновників, сотні солдатів РФ пройшли бойову підготовку на закритих базах у Китаї, після чого частину з них відправили на фронт. Попри заперечення Пекіна, у Брюсселі кажуть, що факти підтверджені розвідкою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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