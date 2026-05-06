Китай відреагував на пропозицію України про перемир’я: що заявили в Пекіні

Пекін закликає Київ і Москву до діалогу

Реклама

Речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь у середу, 6 травня, під час брифінгу в Пекіні заявив про підтримку зусиль щодо припинення бойових дій та політичного врегулювання війни в Україні.

Про офіційну реакцію китайського відомства на запропонований Києвом режим тиші повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ».

Позиція Китаю щодо врегулювання конфлікту

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати нову пропозицію України про припинення вогню Лінь Цзянь зазначив, що підхід Пекіна залишається незмінним. За його словами, в питанні «української кризи», як у Китаї продовжують офіційно називати російську збройну агресію, позиція держави завжди була і залишається послідовною.

Реклама

Представник китайського МЗС вкотре наголосив на безальтернативності дипломатичного шляху вирішення конфлікту.

«Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів», — сказав він.

Перемир’я 6 травня — останні новини

Напередодні українська влада виступила з ініціативою розпочати режим тиші 6 травня, щоб перевірити реальні наміри Кремля, який раніше просив про паузу на 8–9 травня. В Офісі президента пояснили, що насправді приховує «перемир’я» Путіна, зазначивши, що Москва прагне не справжнього миру, а лише тимчасової безпеки для спокійного проведення свого святкового параду.

Проте російські окупанти очікувано не дотрималися домовленостей і вже вночі та зранку завдали підступних ударів по Запоріжжю, Харкову, Херсону та Кривому Рогу. У зв’язку з цими атаками по цивільній інфраструктурі в Міністерстві оборони констатували, що РФ остаточно зірвала режим тиші, а оголошена російським диктатором пауза до 9 травня фактично зведена нанівець.

Реклама

Відреагував на цинічні дії ворога і президент України, який підкреслив, що вибір Росії — це очевидна відмова від збереження життів. Окупаційна армія здійснила 1820 порушень режиму припинення вогню, включно з понад 20 авіаударами та майже 30 штурмовими діями.

Президент додав, що Україна чітко заявляла про готовність діяти дзеркально, і російська сторона отримала відповідні дипломатичні пропозиції Києва. Оскільки ворог продовжив свої терористичні атаки, українське керівництво визначатиметься з подальшими кроками за підсумками вечірніх доповідей військового командування і розвідки.

Новини партнерів