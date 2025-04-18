Китай відреагував на заяву Зеленського про постачання зброї до Росії

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай обурила заява президента України Володимира Зеленського про те, що Пекін постачає зброю до агресорки Росії. Нібито слова українського лідера "безпідставні".

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє "Радіо Свобода".

Він вкотре наголосив, мовляв, КНР ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі" (так Китай називає розпочату РФ війну — Ред.).

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Заява Зеленського

Український президент 17 квітня заявив, що Китай постачає до РФ артилерію і порох. Крім того, є дані, за словами Зеленського, що китайські представники займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю РФ. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", — сказав Зеленський.