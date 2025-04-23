- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 412
- Час на прочитання
- 1 хв
Китай відреагував на заяви України щодо виробництва військових товарів для РФ
Пекін називає звинувачення “безпідставними”.
КНР всіляко відкидає заяви України про причетність до виробництва китайськими компаніями військової техніки для Росії, назвавши їх “безпідставними”.
Про це заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь, повідомляє Global Times.
“Ми вже чітко висловили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій”, - сказав речник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має розвіддані щодо використання Росією китайських технологій з виробництва дронів. Москва могла вкрасти китайські технології за спиною Пекіна.
Стало відомо, що українське МЗС викликало "на килим" посла КНР через участь китайців у війні. Зокрема, Київ закликав китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін.