Китай відреагував на звинувачення Трампа у змові з Росією і Північною Кореєю

Володимир Путін, Дональда Трампа, Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Китай не згодний із президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про змову лідерів КНР Сі Цзіньпіна, Північної Кореї Кім Чен Ина та Росії Володимира Путіна проти Америки.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, повідомляє Le Monde.

"Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону", - заявив дипломат.

За його словами, Пекін запросив іноземних гостей відвідати заходи, присвячені 80-й річниці перемоги китайського народу у Війні опору японським загарбникам та Світовій антифашистській війні, щоб разом із "миролюбними країнами та народами зберігати історію,.. дорожити миром і творити майбутнє".

Окрім того, він "безвідповідальними" зауваження голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка назвала зустріч лідерів Росії, Китаю та КНДР "прямим викликом" міжнародному порядку.

Заява Трампа і реакція Путіна

Звинувачення Трампа у змові Росії, Китаю та КНДР проти США прозвучали на тлі проведення військового параду в Пекіні. У своєму дописі у соцмережі Truth Social він побажав Сі Цзіньпіну та чудовому народу Китаю “провести чудовий і тривалий день святкування”, а також поцікавився, чи згадає китайський президент у своїй промові допомогу з боку США у Другій світовій війні.

Зауважимо, що диктатор РФ Володимир Путін запевнив президента США, що нібито за чотири дні форуму в Китаї “ніхто й ніколи не висловлював будь-яких негативних суджень щодо чинної американської адміністрації”. Російський лідер каже, що вважає “жартом” слова Трампа про “змову проти США”.

