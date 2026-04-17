Китай вступає у війну на боці Ірану?: розвідка США розкрила таємні плани

Військова допомога Китаю для Ірану / © ТСН

Американська розвідка зафіксувала наміри Китаю передати Ірану сучасні радарні системи X-діапазону та засоби ППО. Це зближення Пекіна та Тегерана спрямоване на послаблення військових операцій США та Ізраїлю в регіоні.

Про це повідомляє CBS News.

Через кілька днів після старту війни США та Ізраїлю проти Ірану минулого місяця американська розвідка зафіксувала ознаки того, що конфлікт може вийти за межі безпосередньої зони бойових дій. Причиною цього стало прагнення Росії та Китаю підтримати Тегеран і таким чином послабити дії Вашингтона та Тель-Авіва.

Фахівці Розвідувального управління Міністерства оборони США, яке займається військовою розвідкою Пентагону, дійшли висновку, що Китай розглядає можливість передавання Ірану сучасних радарних систем. Про це повідомили кілька американських посадовців, обізнаних із перебігом обговорень. Вони відбувалися на тлі інформації про те, що Росія передавала Ірану розвіддані щодо розташування американських сил на Близькому Сході.

Китай планував передати Ірану радари X-діапазону

За словами американських чиновників, Китай розглядав варіант постачання Ірану радарів X-діапазону. Такі системи могли б суттєво посилити здатність Тегерана виявляти й відстежувати загрози, зокрема низьколітальні безпілотники та крилаті ракети, а також підвищити захист його протиповітряної оборони від сучасних атак.

Чи було реалізовано ці наміри — наразі невідомо. Водночас такі оцінки підкреслюють занепокоєння у Вашингтоні тим, що конфлікт навколо Ірану здатен втягнути не лише регіональних суперників, а й глобальних гравців, готових надавати суттєву підтримку без прямої військової участі.

КВІР користується китайським супутником

Водночас видання Financial Times із посиланням на витік іранських військових документів повідомилонапередодні, що Корпус вартових ісламської революції Ірану використовував розвідувальний супутник, який таємно придбав у китайської компанії Earth Eye Co., для наведення на американські бази на Близькому Сході.

Два посадовці повідомили, що за інформацією американської розвідки, Іран і раніше користувався супутниковими знімками, отриманими від Китаю, зокрема під час нинішнього конфлікту за участю Ізраїлю та американських сил. Водночас співрозмовники не змогли підтвердити, чи саме компанія Earth Eye Co. була джерелом цих зображень.

У грудневому звіті Пентагону щодо військової активності Китаю зазначалося, що станом на 2024 рік китайські приватні супутникові компанії мали ділові контакти з КВІР Ірану.

Китай розглядав передавання Ірану ППО

За словами двох американських чиновників, розвідка також фіксувала, що Китай розглядав варіант передавання Ірану систем ППО — ймовірно, через треті країни, щоб замаскувати свою пряму участь. Минулого тижня CNN повідомляло, що розвідспільнота дійшла висновку: Пекін готується передати Тегерану переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS).

Сенатор-демократ від Вірджинії Марк Ворнер, який обіймає посаду заступника голови сенатського комітету з розвідки, назвав такі повідомлення про можливі постачання нових систем ППО до Ірану «значущими».

«Вони намагаються це приховати. Китай каже, що це їхній приватний сектор. Але ми всі знаємо, що справжнього приватного сектору в Китаї не існує. Кожна компанія в Китаї передусім має бути лояльною до Комуністичної партії», — заявив Ворнер.

Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи ці розвідувальні оцінки, зазначив: «Президент Трамп має дуже сильні та прямі відносини з президентом Сі, і вони це обговорювали, і Китай запевнив нас, що цього не станеться».

Очікується, що президент США Дональд Трамп наступного місяця відвідає Китай у межах важливого саміту, який відбуватиметься на тлі кількох криз і стратегічних викликів.

Раніше Трамп пригрозив країнам негайним запровадженням 50% мит у разі постачання зброї Ірану. У відповідь речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що повідомлення про такі постачання є «повністю вигаданими», та попередив, що будь-які подібні дії з боку американської адміністрації отримають відповідну відповідь.

Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив, що в офіційному листуванні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном закликав КНР не постачати зброю Ірану. У відповідь китайський лідер запевнив, що таких постачань немає. Трамп назвав це послання «чудовим листом».

15 квітня Трамп також заявив, що відкриттям Ормузької протоки «ощасливив» Китай і весь світ. За його словами, Пекін натомість пообіцяв не постачати зброю Ірану. Анонсуючи візит до КНР наступного місяця, американський лідер зазначив, що країни наразі ефективно співпрацюють, хоча й додав, що США готові до протистояння, якщо виникне потреба.